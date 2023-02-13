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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري عن الهبوط الأرضي بكورنيش السلوم: الأمطار السبب

كورنيش السلوم
كورنيش السلوم

كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أسباب الهبوط الأرضي في كورنيش السلوم.

 

محافظ مطروح: الأمطار السبب في هبوط كورنيش السلوم

أول تعليق من وزارة الري على هبوط كورنيش السلوم.. فيديو

قال محمد غانم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ما حدث في مدينة السلوم يختلف عما حدث في  من تشقق على كورنيش الإسكندرية ".

 وتابع محمد غانم :" في محافظة الأسكندرية حدث التشقق في الكورنيش بسبب الأمواج القوية التي سحبت الرمال من تحت الصخور أسفل الكورنيش بما أدى إلى حوث التشقق".

 وأضاف محمد غانم :" الهبوط الأرضي في كورنيش السلوم  لا يرتبط بالأمواج والتيارات البحرية لكن الهبوط الأرضي حدث بسبب الأمطار الغزيرة التي تدفقت على رصيف الكورنيش بما تسبب في الهبوط الأرضي ".

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