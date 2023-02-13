الري عن الهبوط الأرضي بكورنيش السلوم: الأمطار السبب

كشف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أسباب الهبوط الأرضي في كورنيش السلوم.

قال محمد غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" ما حدث في مدينة السلوم يختلف عما حدث في من تشقق على كورنيش الإسكندرية ".

وتابع محمد غانم :" في محافظة الأسكندرية حدث التشقق في الكورنيش بسبب الأمواج القوية التي سحبت الرمال من تحت الصخور أسفل الكورنيش بما أدى إلى حوث التشقق".

وأضاف محمد غانم :" الهبوط الأرضي في كورنيش السلوم لا يرتبط بالأمواج والتيارات البحرية لكن الهبوط الأرضي حدث بسبب الأمطار الغزيرة التي تدفقت على رصيف الكورنيش بما تسبب في الهبوط الأرضي ".