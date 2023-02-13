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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: الأمطار السبب في هبوط كورنيش السلوم

كورنيش السلوم
كورنيش السلوم

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جار حاليا إعادة ردم الجزء الهابط بكورنيش مدينة السلوم
موضحا أنه فور الأخطار بوجود هبوط بكورنيش مدينة السلوم، تم على الفور تشكيل لجنة من الجهات المعنية من فرع هيئة حماية الشواطئ بمطروح والموارد المائية والري ومديرية الإسكان والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس مدينة السلوم للوقوف على أسباب الهبوط.

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واضاف تبين للجنة أنه يوجد هبوط بالكورنيش والمقام منذ عام ٢٠٠٤، لمسافة ٤٠ م وآخر لمسافة ٥ م وبمعاينة أسباب الهبوط تبين أنه نظرا لتعرض مدينة السلوم لكميات كبيرة من مياه الأمطار وتراكمها بمنطقة الكورنيش وعدم استيعاب شنايش تصريف مياه الأمطار لتلك الكميات التي تراكمت على بلاط الكورنيش ونتج عن تسربها إلى أرضية الكورنيش إلى ذلك الهبوط الجزئي.


ووجه محافظ مطروح بسرعة معالجة أسباب الهبوط وإعادة ردم الأجزاء المنهارة وإعادة الكورنيش الى حالته مع التطهير الدورى لشنايش تصريف مياه الأمطار.

كورنيش السلوم 
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