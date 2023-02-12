هبوط فى كورنيش السلوم بسبب الأمطار.. صور

تسببت الأمطار التى شهدتها مدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية فى تعرض جزء من الكورنيش للهبوط بسبب مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة.

حيث تعرض جزء من الكورنيش للهبوط بمدينة السلوم بسبب الأمطار التى تعرضت لها المدينة واسفرت عن اغراق عدد من الشوارع بالمدينة .

وكثف مجلس مدينة السلوم من جهوده لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية .

كانت محافظة مطروح قد شهدت أمس السبت أمطارا غزيرة بمنطقة الساحل الشمالي تسببت في إغراق الطريق الدولي الساحلي أمام مدينة الضبعة.

وحذر عدد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك السيارات على الطريق الدولي الساحلي بتوخي الحذر بسبب وجود تجمعات لمياه الأمطار بكثافة على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية.

كورنيش السلوم تعرض للهبوط

كورنيش السلوم تعرض للهبوط