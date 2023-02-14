جزء منها معروض للبيع بـ 13 مليون يورو..جزيرة الحب بكرواتيا تجذب المشاهير

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن جزية "جالسنجاك" في كرواتيا، والتي يطلق عليها جزيرة الحب.

وأوضح التقرير أن هذه الجزيرة يطلق عليها جزيرة الحب نسبة إلى هيئتها على شكل قلب، وتم عرض جزء منها للبيع بـ 13 مليون يورو.

وتابع التقرير أن الجزيرة الكرواتية تعتبر أحد اشهر الجزر بالعالم، وتقع في مياه البحر الأدرياتيكي، وتبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع ".

وأكمل التقرير أن جزيرة الحب لا يوجد بها فنادق أو فيلات او مطاعم لكنها تستقطب العديد من المشاهير سنويا .

ولفت التقرير إلى أن آلاف السياح يحرصون على زيارة الجزيرة، وتتميز جزيرة الحب بجمال المناظر الطبيعية بها .