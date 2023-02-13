عمرو أديب: مشاركة الرئيس في قمة الحكومات العالمية بدبي مهمة جدا.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة في قمة الحكومات العالمية 2023 بدبي.

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة الحكومات العالمية بدبي مهم جدا، موضحا أن علاقة مصر بالإمارات قوية جدا ويشهد التاريخ على ذلك.

وتابع عمرو أديب، أن حضور أي مؤتمر داخل دولة الإمارات هومكسب لأي دولة سواء في مجال الاقتصاد أو مجال التعاون في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن العالم أجمع يتقابلون داخل المؤتمرات المقامة في الإمارات.