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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو أديب: مشاركة الرئيس في قمة الحكومات العالمية بدبي مهمة جدا.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة في قمة الحكومات العالمية 2023 بدبي.

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صحفى: الرئيس السيسي استعرض التجربة المصرية في التنمية بالقمة العالمية للحكومات

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عماد الدين حسين:السيسي حرص على مخاطبة الشعب الإماراتي والخليجي بطريقة واضحة ومنظمة

وأضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة الحكومات العالمية بدبي مهم جدا، موضحا أن علاقة مصر بالإمارات قوية جدا ويشهد التاريخ على ذلك.

وتابع عمرو أديب، أن حضور أي مؤتمر داخل دولة الإمارات هومكسب لأي دولة سواء في مجال الاقتصاد أو مجال التعاون في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن العالم أجمع يتقابلون داخل المؤتمرات المقامة في الإمارات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات مصر mbc مصر عمرو أديب القمة العالمية للحكومات

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