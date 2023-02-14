بعد يومين من لقائه الأسد|وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

بعد يومين من لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، سيجري كبير الدبلوماسيين الإماراتيين محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد سيلتقي بلينكن بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يناقش بن زايد وبلينكن الاستجابة الإنسانية للزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص.

ووصل المسئول الإماراتي البارز الأحد إلى سوريا والتقى ببشار الأسد. وكان أول مسئول خليجي كبير يزور الدولة التي مزقتها الحرب منذ زلزال 6 فبراير.

في الأيام الأخيرة، أرسلت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا، حيث تجاوز إجمالي عدد القتلى جراء الزلزال 36 ألف شخص. وسلمت طائرات إماراتية، الاثنين، مواد غذائية وخياما وبطانيات إلى مطاري دمشق واللاذقية.

وقال الأسد خلال اجتماعه مع الشيخ عبد الله: "كانت الإمارات من أوائل الدول التي وقفت مع سوريا وأرسلت مساعدات إغاثية وإنسانية ضخمة وفرق بحث وإنقاذ".

سافر الدبلوماسي الإماراتي الكبير إلى دمشق في نوفمبر 2021، وهي أول زيارة له إلى سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، ثم سافر الأسد إلى الإمارات في مارس 2022، في أول رحلة له إلى دولة عربية منذ أكثر من عقد.

في ذلك الوقت، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قلقة من "محاولة الإمارات الواضحة لإضفاء الشرعية" على الأسد.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا وتكرارًا إنه ليس لديها خطط لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، كما أنها لا تدعم قيام دول أخرى بذلك.