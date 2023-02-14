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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من سيارتها| سارة ناجي تستعرض جمالها بإطلالة شتوية

سارة ناجي
سارة ناجي

 


شاركت الفنانة سارة ناجي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "سارة ناجي" خلال الصور وهي تستعرض جمالها باطلالة شتوية انيقة من داخل سيارتها، ونالت الصور والفيديو تفاعل الجمهور.


وظهرت سارة، بتسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.

الأزياء والموضة

وسارة ناجي فنانة مصرية صوَّرت العديد من الإعلانات، والتحقت بالتمثيل، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.


وعملت سارة في مجال الأزياء والموضة، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.


وتعود النجمة سارة ناجي للدراما مجدداً، وتشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" بطولة عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولى وصفاء الطوخى تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٢١٤_١٧٢٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٢١٤_١٧٢٧٢٨
IMG_٢٠٢٣٠٢١٤_١٧٢٧١٩
IMG_٢٠٢٣٠٢١٤_١٧٢٧١٩
إطلالة شتوية داخل سيارتها تستعرض جمالها صورة جديدة لها سارة ناجي

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