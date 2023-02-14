مساعدة وزير الخارجية الامريكي تتوجه لولاية فلوريدا لبحث تنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحدّ من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت توجهت إلى فلوريدا لمناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ معاهدة الحد من الأسلحة والتحقق منها والمشاركة مع الأوساط الأكاديمية.

وذكرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن ستيوارت من المقرر أن تجتمع مع قادة وموظفي مركز التطبيقات الفنية للقوات الجوية في قاعدة باتريك للقوة الفضائية لتبادل الآراء المتعلقة بمراقبة التفجيرات النووية وغيرها من مبادرات البحث والتطوير.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن تلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مع مختلف منظمات القوة الفضائية الأمريكية في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية حول القضايا المتعلقة بأمن الفضاء كما ستلقي ملاحظات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد فلوريدا للتكنولوجيا حول الدور الحاسم الذي تلعبه الأوساط الأكاديمية في تعزيز أهداف أمن الولايات المتحدة القومي.

وتعد قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية الأمريكية مركزا لقيادة القوات الجوية والفضائية للولايات المتحدة الأمريكية وتقع بالقرب من قاعدة باتريك للقوات الجوية، كما أنها مكان الإقلاع الرئيسي الشرقي للولايات المتحدة لإطلاق الصواريخ ويوجد بها 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

