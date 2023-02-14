دمياط تحصل على جائزتين بالمعرض الدولى للابتكار

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم، بحفل ختام معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار والمُقامة فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومحافظى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية و الوادى الجديد ورؤساء عدد من الجامعات .

تم الإعلان عن تحقيق محافظة دمياط للمراكز الأولى بالمؤشر الفرعى للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين و المؤشرالفرعى للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام ٢٠٢٢، حيث تسلمت الدكتورة منال عوض درع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، كمااعربت عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الذى يؤكد اهتمام مصر بملف الابتكار و التكنولوجيا و وضع تلك المنهجية فى صدارة الاهتمام بما يعمل على إرساء السياسات الخاصة بتلك المنظومة من خلال إتاحة الفرصة للمجالات العملية والبحثية و توفير بيئة تدعم العلم والابتكار لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ...

أشادت " محافظ دمياط " بالجهود المبذولة لاقامة هذا المعرض الذى يضم نخبة كبيرة من المبتكرين لافتة الى أن المعرض أتاح لهم عرض أفكارهم وتبادل الرؤى والخبرات مع بعضهم البعض وتشجيعهم ،هذا إلى جانب توفير فرص لتسويق تلك الأفكار، معربة عن اعتزازها بالتمثيل المشرف لمحافظة دمياط ومشاركة فريق "DOMINATORS" الحاصل على المركز الأول فى أداء الروبوت فى البطولة العربية للروبوت التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ يوليو الماضى ..



وقد تم خلال المؤتمر استعراض ركائز مؤشر عاصمة الابتكار التى تأتى وفقًا للمعايير الدولية وذلك بهدف تقييم أداء الابتكار داخل المحافظات ومدى مساهمتها في دعم ونشر بيئة الابتكارات التي تساعد على رفع مستوى الكفاءة والتنافسية بين المحافظات في مجال الابتكار المجتمعي ، هذا وقد ارتكز مؤشر عاصمة الابتكار هذا العام على الابتكار الأخضر لاستخدام الموارد الطبيعية بأدنى مستوى وتوفير نوعية حياة أفضل ومواجهة تحديات آثار تغير المناخ والتكيف معه، وقد قام بتصميم مؤشر الابتكار الأخضر، المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تم تنفيذه من خلال استبيان عاصمة الابتكار الاخضر، بعد استيفائه من المحافظات بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.

ويشار إلى أن معرض القاهرة الدولى السابع للابتكار أقيم على مدار يومى ١٣ و١٤ فبراير الجارى بمشاركة ٨٨ جهة ما بين جامعات ومؤسسات بحثية وشركات، وبمشاركة دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام ،كما تم خلال الحفل الختامى الإعلان أيضًا عن حصول محافظة الاسكندرية المرتبة الأولى ثم محافظة الوادى الجديد جاءت فى المرتبة الثانية ثم تأتي محافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة بجائزة عاصمةالابتكار. وتم ايضاً تكريم أفضل المحافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار، حيث فازت محافظة الجيزة بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع، وفازت محافظة الاسكندرية بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات..

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