حسام بدراوي: تطور التكنولوجيا لن يؤثر في قدرة الشباب على ممارسة الحياة

أكد الدكتور حسام بدراوي الكاتب والمفكر السياسي أن، شباب مصر يمثلوا أكثر من 65% من المجتمع وهما القوى الأساسية في المجتمع، والإبداع والإبتكار، يكون دائما في هذه المرحلة العمرية، وكلما كبر الإنسان قلت فرصته في الإبداع وحسب منظمة الصحة العالمية فأن التصنيف الجديد للعمر ذكر أن عمر الشباب حتى 65 سنة ومنتصف العمر إلى 79 سنة، ولكن في اللغة العربية هتبقى شيخ عند عمر40 وكهل عند عمر 50سنة.

وأوضح حسام بدراوي خلال لقاء له عبر برنامج "اخر النهار" تقديم الإعلامي "تامر أمين" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن شباب العقل يجئ بالقرائة والمعرفة، وإذا توقف الشخص عن القراءة والمعرفة والتعلم يشيخ، وإذا توقفت عن العمل تكبر في السن، فلا تتوقف عن العمل والتفكير والبحث والتعلم، متابع أن يزور أفقر الأماكن في مصر والمدارس قائلا : "شبابنا أفضل مما نظنومما يظن المجتمع"، هيأ له المناخ والحرية الازمة للإبداع.



الاندفاع عند الشباب



وأشار حسام بدراوي إلى أن الشباب من طبعها الاندفاع ولكن مع الوقت والتقدم في العمر ستأتي الخبر والإتزان، معلقا: "البيغير الدنيا مش الملتزم"، بل المبدع الشاب الذي مازل عنده الحلم الدوافع، وأن تطور التكنولوجيا مؤخرا لن يؤثر على قدرة الشباب على ممارسة الحياة وعمل العلاقات والقدرة على اتواصل الإنساني.