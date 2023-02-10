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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عن مرضه.. حسام بدراوى: يد زوجتى أو بنتى كانت بترجعني للحياة

الدكتور حسام بدراوى
الدكتور حسام بدراوى

أكد الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسى، مصر تمتلك قدرات وإمكانات تستطيع بها تغيير كل ما تريد  ولكن أحيانا “نغرق فى الهوامش”.

وأضاف بدراوي خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة “يحدث فى مصر” أن المستشفى التى تلقي بها العلاج فى المانيا بنفس مستوى القصر العينى.

 فجوة سوداء 

وتابع بدراوى قائلا:" فترة مرضي حسيت إني بلف حوالين فجوة سوداء خايف أقع فيها بأي لحظة لكن مسكة إيد زوجتي وبنتي أو حفيدتي هي كانت اللي بترجعني للحياة".

ووجه، الدكتور حسام بدراوى، المفكر السياسى، الشكر لكل من سانده خلال رحلته المرضية.

حسام بدراوي القصر العينى الدكتور حسام بدراوي حسام بدراوى المفكر السياسي

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