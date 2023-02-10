عن مرضه.. حسام بدراوى: يد زوجتى أو بنتى كانت بترجعني للحياة

أكد الدكتور حسام بدراوى المفكر السياسى، مصر تمتلك قدرات وإمكانات تستطيع بها تغيير كل ما تريد ولكن أحيانا “نغرق فى الهوامش”.

وأضاف بدراوي خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر قناة “يحدث فى مصر” أن المستشفى التى تلقي بها العلاج فى المانيا بنفس مستوى القصر العينى.

فجوة سوداء

وتابع بدراوى قائلا:" فترة مرضي حسيت إني بلف حوالين فجوة سوداء خايف أقع فيها بأي لحظة لكن مسكة إيد زوجتي وبنتي أو حفيدتي هي كانت اللي بترجعني للحياة".

ووجه، الدكتور حسام بدراوى، المفكر السياسى، الشكر لكل من سانده خلال رحلته المرضية.