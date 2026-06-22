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صلاح يقترب من القمة التاريخية.. هدف واحد يفصله عن معادلة رقم حسام حسن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح يقترب من القمة التاريخية.. هدف واحد يفصله عن معادلة رقم حسام حسن

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

واصل محمد صلاح مطاردة الأرقام القياسية بقميص منتخب مصر، بعدما اقترب بشكل كبير من اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين للفراعنة، عقب تسجيله هدفًا جديدًا خلال مواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026.

ورفع قائد المنتخب الوطني رصيده إلى 68 هدفًا دوليًا، ليصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم حسام حسن، الذي يتربع على قمة هدافي منتخب مصر برصيد 69 هدفًا.

وبات نجم ليفربول الإنجليزي السابق، على مشارف كتابة اسمه في صدارة سجل الهدافين التاريخيين للمنتخب، إذ يحتاج إلى هدفين فقط من أجل الانفراد بالرقم القياسي وإنهاء سنوات طويلة من سيطرة حسام حسن على القائمة.

وتزداد أهمية هذا الإنجاز في ظل وجود حسام حسن نفسه على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الحالية، ليصبح المدرب الحالي على موعد مع مشاهدة رقمه التاريخي مهددًا من قائد الفريق داخل المستطيل الأخضر.

ويأتي الراحل حسن الشاذلي في المركز الثالث بقائمة هدافي الفراعنة عبر التاريخ برصيد 42 هدفًا، بفارق كبير عن الثنائي المتصدر.

وكان صلاح قد واصل تألقه في المونديال بعدما سجل أحد أهداف منتخب مصر خلال الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليقود الفراعنة إلى انتصار مهم ويقترب في الوقت نفسه من إنجاز فردي تاريخي طال انتظاره.

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