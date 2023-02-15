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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب WhatsApp يضيف طريقة جديدة لحفظ الرسائل المختفية

واتساب
واتساب

يقدم تطبيق واتساب Whatsapp، أداة أنيقة تسمى الرسائل ذاتية الاختفاء التي يمكنها حذف الدردشات تلقائيًا بعد فترة محددة، أحد أبرز عيوب هذه الميزة هو أن الإعداد ينطبق على الدردشة بأكملها بدلاً من بعض الرسائل المحددة، والتي قد لا تكون مثالية لاستخدامات الجميع، فبين الحين والآخر، قد ترغب في حفظ رسالة تختفي لاستخدامها في المستقبل.

ولذلك، يعمل واتساب على حل هذه المشكلة، من خلال أداة جديدة، تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء أو ما تطلق عليه الشركة اسم Disappearing Messages، مما يحفظ معرض هاتفك من الامتلاء بلقطات شاشة من الدردشات القديمة.

 

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قسم الرسائل المحفوظة يظهر في واتساب على آندرويد


وكان تطبيق المراسلة يختبر ميزة الاحتفاظ بالرسائل منذ ما يقرب من عام كامل، ولكن لسبب ما لم يصل الإصدار المستقر من الميزة حتى الآن، فقد ظهرت هذه الميزة ضمن نسخة البيتا التجريبية من واتساب.

ووفقا لما ذكره موقع Wabetainfo، ظهرت ميزة حفظ الرسائل الذاتية الاختفاء، مع خيارين من أجل "الاحتفاظ" أو "عدم الاحتفاظ" برسالة سريعة الزوال قبل أن تحذَف تلقائيًا.

Kept messages

ومع الاختبار الجديد، أضاف واتساب طريقة سريعة للوصول إلى هذه الرسائل المحفوظة من نافذة الدردشة نفسها، واليوم، اكتشف WABetaInfo، خيار "Kept messages" في صفحة معلومات الملف الشخصي في إصدار تجريبي حديث.

وستجد ضمن خيار "الرسائل المحفوظة" جميع الرسائل المختفية التي حفظتها، سيتمكن كل شخص مشارك في تلك الدردشة المعينة مثل المجموعات، من رؤية هذا القسم للوصول إلى هذه الرسائل، مما يعني أيضا أنه لا يزال بإمكان أي شخص حذفها يدويا.

الجدير بالذكر أن ميزة الرسائل الذاتية الاختفاء ظهرت بتطبيق واتساب في عام 2020، وهو يتيح للمستخدمين حذف الرسائل تلقائيا بعد تحديد مدة زمنية معينة، وتتراوح هذه المدة ما بين 24 ساعة و 7 أيام و90 يومًا، وهذا الخيار متاحا للدردشات الفردية والجماعية.

واتساب الرسائل ذاتية الاختفاء Disappearing messages حفظ رسالة تختفي الرسائل المحفوظة ميزة الاحتفاظ بالرسائل

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