كيف تقرأ رسائل واتساب كاملة دون فتح التطبيق؟.. حيلة جديدة تستحق التجربة

واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر منصات المراسلة استخداما في جميع أنحاء العالم، هناك الكثير من الميزات المخفية في التطبيق، ولكن يوجد بعض الحيل المتوفرة خارج التطبيق على كل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد غير معروفة على نطاق واسع، إحدى هذه الحيل هي القدرة على قراءة رسائل واتساب كاملة دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، يمكنك قراءة رسائل واتساب في لوحة الإشعارات عند وصولها، ولكن تطبيق المراسلة لا يعرض الرسائل الكاملة إذا كانت طويلة.

وفي بعض الأوقات لا ترغب فيها المستخدم في فتح رسالة واردة على واتساب على الفور لتجنب معرفة أنه متصلا بالإنترنت، فإذا كنت تريد معرفة جوهر الرسالة الواردة إلى جهازك لمعرفة ما إذا كنت تفوت رسالة مهمة، قد يكون هناك العديد من الأسباب لقراءة بعض رسائل واتساب دون فتح التطبيق، فإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا داعي للقلق سنوضح لك فيما يلي طريقة قراءة رسائل واتساب من غير ما تفتح التطبيق.



كيفية قراءة رسائل واتساب كاملة بدون فتح تطبيق المراسلة

الحيلة بسيطة جدا ويمكن للأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام الأداة الاستفادة منها بسهولة، إليك كيفية قراءة رسائل واتساب كاملة دون فتح تطبيق المراسلة.



الخطوة الأولى: يحتاج مستخدمو هواتف أندرويد أولا إلى الضغط لفترة طويلة على الصفحة الرئيسية للشاشة الرئيسية.

الخطوة الثانية: انقر فوق الوجديت أو عنصر واجهة النظام وسيعرض هاتفك الذكي جميع الأدوات على الشاشة.

الخطوة الثالثة: استمر في التمرير لأسفل حتى تجد أداة واتساب.

الخطوة الرابعة: فقط اضغط على أداة واتساب وستتم إضافتها إلى صفحتك الرئيسية، يمكنك بعد ذلك الضغط لفترة طويلة على الأداة وسحبها على الجانب الأيمن حتى تحصل على واجهة شاشة نظيفة للصفحة الرئيسية.

الخطوة الخامسة: اضغط على زر تم، ثم اضغط لفترة طويلة على الأداة وقم بتحويلها إلى الأعلى، ستحصل بعد ذلك على خيار تمديد الأداة، ويمكن للمرء أن يمدها إلى وضع ملء الشاشة، وسيؤدي ذلك إلى تسهيل قراءة الرسائل الكاملة بسهولة تامة.

كيفية قراءة جميع رسائل واتساب دون فتح التطبيق

كيفية قراءة جميع رسائل واتساب دون فتح التطبيق

بمجرد الانتهاء من إعداد أداة واتساب بنجاح على إحدى الصفحات الرئيسية، ما عليك سوى التمرير لأسفل لقراءة جميع الرسائل، تتم محاذاة الرسائل وفقا للدردشات في التطبيق، وستكون أحدث رسالة في المقدمة وستظهر جميع الرسائل السابقة التي لم تقرأها أسفلها.

ولكن يجب مراعاة، أنه يحتاج الأشخاص إلى تجنب النقر على أي من الرسائل الموجودة في الأداة لأن هذا سيفتح الدردشة على واتساب مباشرة وسيظهر النظام الأساسي بعد ذلك أن الرسائل قد تمت قراءتها من قبل المتلقي.