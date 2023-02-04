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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يستعين بـ ميزة موجودة في تيليجرام منذ سنوات.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

على الرغم من شعبيته وقاعدة مستخدميه الهائلة، يفتقر واتساب WhatsApp، إلى بعض الميزات المطورة التي يوفرها منافسيه، لكن خلال العام الماضي، غيرت شركة "ميتا" هذا النظام إلى حد كبير وبدأت خدمة المراسلة في اكتساب العديد من المميزات المطورة على مدار العام.

وحسبما ذكر موقع "androidpolice" التفني، يعمل فريق واتساب في الوقت الحالي، على معالجة أحد هذه القيود والتأكد من عدم انحراف محادثاتك عن الموضوع الذي تتحدث فيه، من خلال تطوير ميزة جديدة تمنحك القدرة على تثبيت رسالة في محادثة.

 

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واكتشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتساب، إن نظام المراسلة المملوك لشركة ميتا Meta، لديه القدرة على تثبيت الرسائل في تطبيق WhatsApp Business beta، والذي يحمل رقم الإصدار 2.23.3.17 على نظام التشغيل اندرويد.

ميزة لإيجاد الرسائل المهمة في الدردشة

وتوضح لقطة الشاشة التي شاركها "WABetaInfo"، أنه إذا قام أحد المستخدمين بتثبيت رسالة معينة في الدردشة، وكان الطرف الآخر يستخدم إصدار اقدم من واتساب فإنه لن يرى الرسالة المثبتة، وسيتعين عليه الترقية إلى أحدث إصدار من WhatsApp لمشاهدة واستخدام ميزة الرسائل المثبتة.

ميزة الرسائل المثبتة


ويمكن أن تكون ميزة تثبيت الرسائل في واتساب مفيدة للمحادثات الجماعية، حيث سيساعد ذلك أيضا في الحفاظ على التركيز على موضوع مهم في الدردشة، والذي كان من الممكن أن تغرقه المزيد من الرسائل الجديدة.

ولا تعد ميزة تثبيت الرسائل جديدة، فهي متوفرة على تطبيق تيليجرام Telegram، منذ بضع سنوات، حيث يمكنك تثبيت عدة رسائل في محادثات تيليجرام إذا كنت ترغب في ذلك.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار غير متاح في تطبيق المراسلة المشفرة سيجنال Signal، فهو يتيح لك فقط تثبيت الدردشات المهمة في أعلى قائمة المحادثات.

وفي الوقت نفسه يتيح تطبيق تيليجرام لأي شخص في الدردشة الجماعية القدرة على تثبيت رسالة ما حتي لو لم يكن هو نفسه مرسلها.

الجدير بالذكر أن واتساب يختبر أيضا، ميزة جديدة لمشاركة الصور عالية الدقة بالجودة التي كانت مخصصة لها في الأساس.

واتساب ميزة تثبيت رسالة الرسائل المثبتة WhatsApp

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