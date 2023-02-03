وأنت نايم.. هكذا يتم اختراق حسابك على واتساب وسرقته بسهولة

حذر أحد خبراء الأمن السيبراني من اختراق تطبيق واتساب WhatsApp، عملية بسيطة للغاية، حيث يمكن لأي شخص سرقة حسابك على المنصة حتى أثناء نومك، إليك ما يجب عليك فعله للبقاء آمنا.



كيف يتم اختراق حساب على واتساب

ذكرت صحيفة "dailystar" البريطانية، بأنه تم تحذير مستخدمي واتساب، من تهديد جديد خطير، قد يسمح لأي شخص باختراق حساباتهم أثناء نومهم.

وذلك بعد أن اكتشف خبراء الأمن السيبراني عيبا بسيطا في عملية استعادة حساب واتساب، والذي يقال أنه يسيء استخدامه من قبل مجرمي الإنترنت للاستيلاء على حسابات الأشخاص وإرسال نصوص احتيالية ورسائل بريد عشوائي إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أوضح الحساب الذي يدعي "ihackbanme"، أن اختراق واتساب يحدث كما يلي: "أنت نائم!يحاول المتسلل تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتساب، وتتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز سري يقول لا تشارك هذا الكود، وبالرغم من أنك لا تشاركه، لا تزال تتعرض للاختراق".



وأوضح أن المهاجم قادر على النقر فوق خيار عبر صفحة تسجيل الدخول التي تدعي أن نص التحقق لم يصل، ثم يرسل واتساب الكود المعروف بـ "رمز التحقق" عبر بريدا صوتيا من أجل تسجيل الدخول.

وللحصول على الرمز، كل ما يتعين على أي شخص فعله هو الوصول إلى بريدك الصوتي باستخدام رمز PIN افتراضي، يحصل عليه بسهولة عبر شبكة هاتفك المحمول، والاستماع إلى رمز التحقق، ثم استخدامه لتسجيل الدخول إلى واتساب الخاص بك.

وبعد ذلك، يمكن لـ "المهاجم" إنشاء رموز مصادقة ثنائية، على حساب واتساب الخاص بك وإغلاقه تماما، وفي هذه الأثناء يقوم بنشر الفيروسات والبرامج الضارة بين جهات الاتصال الخاصة بك.

ولتجنب الوضع ضحية لهذه العملية، يجب عليك "التأكد من أن الرمز السري للبريد الصوتي الخاص بك" ليس هو الرمز السري الافتراضي الذي تعيينه شبكات المحمول، وإعداد خيار المصادقة الثنائية على حساب واتساب الخاص بك لإضافة المزيد من الحماية لحسابك.