عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وأنت نايم.. هكذا يتم اختراق حسابك على واتساب وسرقته بسهولة

اختراق حساب على واتساب
اختراق حساب على واتساب

حذر أحد خبراء الأمن السيبراني من اختراق تطبيق واتساب WhatsApp، عملية بسيطة للغاية، حيث يمكن لأي شخص سرقة حسابك على المنصة حتى أثناء نومك، إليك ما يجب عليك فعله للبقاء آمنا.


كيف يتم اختراق حساب على واتساب

ذكرت صحيفة "dailystar" البريطانية، بأنه تم تحذير مستخدمي واتساب، من تهديد جديد خطير، قد يسمح لأي شخص باختراق حساباتهم أثناء نومهم.

 

بمبلغ خيالي.. هاكر يبيع أرقام هواتف 500 مليون مستخدم لـ واتساب

هتندم لو مجربتهاش.. 5 مزايا مذهلة بتطبيق واتساب على أندرويد

محدش هيشوفها غيرك.. تحديث جديد في واتساب هيخليك تبعت رسايل لنفسك

هيغنيك عن تطبيقات كتير.. إزاي تستخدم واتساب لتدوين الملاحظات وحفظ الرسائل المهمة

وذلك بعد أن اكتشف خبراء الأمن السيبراني عيبا بسيطا في عملية استعادة حساب واتساب، والذي يقال أنه يسيء استخدامه من قبل مجرمي الإنترنت للاستيلاء على حسابات الأشخاص وإرسال نصوص احتيالية ورسائل بريد عشوائي إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وفي تغريدة على موقع تويتر، أوضح الحساب الذي يدعي "ihackbanme"، أن اختراق واتساب يحدث كما يلي: "أنت نائم!يحاول المتسلل تسجيل الدخول إلى حسابك عبر واتساب، وتتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز سري يقول لا تشارك هذا الكود، وبالرغم من أنك لا تشاركه، لا تزال تتعرض للاختراق".


وأوضح أن المهاجم قادر على النقر فوق خيار عبر صفحة تسجيل الدخول التي تدعي أن نص التحقق لم يصل، ثم يرسل واتساب الكود المعروف بـ "رمز التحقق" عبر بريدا صوتيا من أجل تسجيل الدخول.

وللحصول على الرمز، كل ما يتعين على أي شخص فعله هو الوصول إلى بريدك الصوتي باستخدام رمز PIN افتراضي، يحصل عليه بسهولة عبر شبكة هاتفك المحمول، والاستماع إلى رمز التحقق، ثم استخدامه لتسجيل الدخول إلى واتساب الخاص بك.

وبعد ذلك، يمكن لـ "المهاجم" إنشاء رموز مصادقة ثنائية، على حساب واتساب الخاص بك وإغلاقه تماما، وفي هذه الأثناء يقوم بنشر الفيروسات والبرامج الضارة بين جهات الاتصال الخاصة بك.

ولتجنب الوضع ضحية لهذه العملية، يجب عليك "التأكد من أن الرمز السري للبريد الصوتي الخاص بك" ليس هو الرمز السري الافتراضي الذي تعيينه شبكات المحمول، وإعداد خيار المصادقة الثنائية على حساب واتساب الخاص بك لإضافة المزيد من الحماية لحسابك.

واتساب اختراق واتساب اختراق حساب واتسآب WhatsApp رمز التحقق ساب واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

تعطيل عودته للفريق |أزمة في الزمالك بسبب شرط فيريرا

تحذير عاجل من الأرصاد| الأحد والإثنين تقلبات شديدة في الجو

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات جوال iPhone 13 Pro Max في السعودية

جوجل تحظر 12 تطبيق أندرويد شهيرا.. وتحث الملايين على حذفها

بتصميم جديد وبطاريات أكبر.. شاهد مميزات هواتف سامسونج Galaxy S23

بإمكانيات عالية وسعر خرافي.. سامسونج تطلق أقوى هواتف أندرويد| فيديو

بث مباشر.. شاهد حدث إطلاق هواتف سامسونج Galaxy S23

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أوبو تتحدى سامسونج بهاتف فائق القدرات

تحميل ماين كرافت الأصلية 2023 Minecraft للأندرويد

سعر ومواصفات تكنو بوب 7 برو في الإمارات

ترشيحاتنا

قبل مونديال الأندية.. أول تعليق من أنشيلوتي على إصابة بنزيما

ما هو وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها؟ دار الإفتاء ترد

برلماني يطالب باستدعاء وزير الصحة بعد وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بأسيوط

صديقة رونالدو.. غرامات مالية تنتظر جورجينيا في السعودية لهذا السبب

تصيب بالشلل والصرع والموت المفاجئ.. انتشار تحديات جديدة على التيك توك

محام يصدم الزمالك بشأن شكواه أمام الفيفا ضد اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول المكسرات بهذه الطريقة يصيبك بأمراض خطيرة.. والسبب

تسبب في نفوق 200 مليون دجاجة.. وباء جديد ينتشر بسرعة ويهدد العالم

مشروب خارق يهمله الملايين يحميك من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

مش هتصدق.. علامة في العين والركبة مؤشر لإصابتك بارتفاع الكوليسترول

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ