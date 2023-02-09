واتساب يخلصك من إزعاج المكالمات الصوتية بهذه الميزة

يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على واحدة من أفضل الميزات التي ينتظرها مستخدمو التطبيق، والتي ستعمل على تخليص المستخدمين من إزعاج المكالمات الصوتية المستمرة التي تؤرقهم أثناء استخدام التطبيق.

وبحسب موقع Business Insider فإن واتساب WhatsApp سيمكن المستخدمين من تحديد عنوان وتاريخ ووقت مكالمتهم ، مع التأكد من أن كل فرد في المجموعة على علم بموعد إجرائها.

وستوفر ميزة جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية بالسماح للأعضاء بجدولة مكالمة لمناقشة التفاصيل والتأكيد على أن الجميع متاح، حيث أن القدرة على تحديد موعد مكالمة داخل الدردشات الجماعية قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وباستخدام ميزة جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية، سيكون من الممكن إنشاء اختصار اتصال بمجرد النقر فوق خلية جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال، وستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يجرون مكالمات متكررة إلى نفس الشخص ولا يرغبون في إجراء نفس العملية مرارًا وتكرارًا ، أي فتح التطبيق والبحث عن جهة الاتصال في كل مرة.

وستجعل الميزة الجديدة في واتساب WhatsApp يشبه تطبيقات مكالمات الفيديو Google Meet و Microsoft Teams ، حيث يمكنك جدولة الاجتماعات مسبقًا حتى يتمكن الأعضاء من الاستعداد بشكل جيد مقدما للاجتماع.

وفقا لتقارير Wabetainfo أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق. لا توجد معلومات حول موعد طرح الميزة للمستخدمين.

وشارك Wabetainfo أيضًا “لقطة شاشة” أو "سكرين شوت" للميزة القادمة التي تم رصدها في الإصدار التجريبي ، وستتيح ميزة جدولة المكالمات للمستخدمين اختيار عنوان وتاريخ ووقت مكالمتهم ، مما يضمن أن كل فرد في المجموعة على علم بموعد المكالمة.