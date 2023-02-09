عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يخلصك من إزعاج المكالمات الصوتية بهذه الميزة

واتساب يخلصك من إزعاج
واتساب يخلصك من إزعاج المكالمات الصوتية بهذه الميزة

يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على واحدة من أفضل الميزات التي ينتظرها مستخدمو التطبيق، والتي ستعمل على تخليص المستخدمين من إزعاج المكالمات الصوتية المستمرة التي تؤرقهم أثناء استخدام التطبيق. 

 

وبحسب موقع Business Insider فإن واتساب WhatsApp سيمكن المستخدمين من تحديد عنوان وتاريخ ووقت مكالمتهم ، مع التأكد من أن كل فرد في المجموعة على علم بموعد إجرائها. 

 

وستوفر ميزة جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية بالسماح للأعضاء بجدولة مكالمة لمناقشة التفاصيل والتأكيد على أن الجميع متاح، حيث أن القدرة على تحديد موعد مكالمة داخل الدردشات الجماعية قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق.  

 

وباستخدام ميزة جدولة المكالمات داخل الدردشات الجماعية، سيكون من الممكن إنشاء اختصار اتصال بمجرد النقر فوق خلية جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال، وستكون هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يجرون مكالمات متكررة إلى نفس الشخص ولا يرغبون في إجراء نفس العملية مرارًا وتكرارًا ، أي فتح التطبيق والبحث عن جهة الاتصال في كل مرة.  

 

 وستجعل الميزة الجديدة في واتساب WhatsApp يشبه تطبيقات مكالمات الفيديو Google Meet و Microsoft Teams ، حيث يمكنك جدولة الاجتماعات مسبقًا حتى يتمكن الأعضاء من الاستعداد بشكل جيد مقدما للاجتماع.

 

وفقا لتقارير Wabetainfo أن الميزة قيد التطوير حاليًا وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي للتطبيق. لا توجد معلومات حول موعد طرح الميزة للمستخدمين.

 

وشارك Wabetainfo أيضًا “لقطة شاشة” أو "سكرين شوت" للميزة القادمة التي تم رصدها في الإصدار التجريبي ، وستتيح ميزة جدولة المكالمات للمستخدمين اختيار عنوان وتاريخ ووقت مكالمتهم ، مما يضمن أن كل فرد في المجموعة على علم بموعد المكالمة. 

 

 

               

 

 

 

          

 

WhatsApp واتساب إزعاج المكالمات الصوتية ميزة جدولة المكالمات ميزات واتسآب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

غلق قناة AEA وهذا هو البديل.. 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم

مباراة الأهلي وريال مدريد مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد

درجة الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا| التفاصيل

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

هيغلبوا 8.. شاهد| مرتضى منصور يعلق على الأهلي قبل لقاء ريال مدريد

ترشيحاتنا

جرام الذهب يسجل 1.474 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 اليوم الخميس

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك

بعد الزلزال المدمر.. الرئيس التركي يتفقد المناطق المتضررة في ولايتي هاطاي وأضنة

تجاوز الريال حلم.. حسن المستكاوي يعلق على هزيمة الأهلي

عارفين أنه هيحصل..أول تعليق من الأهلي على قرارات الفيفا حول غرامة كهربا..فيديو

كولر صفقة الموسم.. إبراهيم عبد الجواد: الأهلي كسب من مباراة ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

طرد لابورتا الجاحد.. تعرف على شروط ميسي للعودة إلى برشلونة

خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ