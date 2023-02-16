تعرف على اختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون

حدد قانون البنك المركزي الجديد، اختصاصات عمل البنوك ، حيث نصت المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :

1-إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

2-وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

3-وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

4-إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

5-وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

6-إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

7-الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

8-القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

9-مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

10-العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

11- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12-العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.

