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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعرف على اختصاصات البنك المركزي وفقا للقانون

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي الجديد، اختصاصات عمل البنوك ، حيث نصت المادة  7 من القانون على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :

 

1-إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .

2-وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

3-وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

4-إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

5-وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

6-إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

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قانون البنك المركزي يحظر الاطلاع على البيانات الشخصية إلا بإذن كتابي

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7-الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .

8-القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

9-مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

10-العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

11- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

12-العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.
 

 

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