البنك الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري

واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية القوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية وتدريبات خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة.

وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومازال رزاق سيسيه واحمد سعيد ومحمود سيد وموسي دياوارا يؤدون عمليات التأهيل استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.