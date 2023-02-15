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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة Yahoo تتخلى عن 20% من الموظفين مع نهاية 2023

Yahoo
Yahoo

 

أعلنت شركة  ياهو  Yahoo الأمريكية أنها ستخفض إجمالي القوى العاملة لديها بنسبة 20٪ بحلول نهاية 2023، كجزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة القسم الإعلاني.

قال متحدث باسم شركة ياهوو  Yahoo  لشبكة CNN الإخبارية إن قسم الإعلانات القديم للشركة التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا رسميا لها سيتم تجديده وإدخال إصلاحات مهمة فيه وتحويل اسمه إلى Yahoo Advertising. كجزء من هذا التغيير ، تخطط "ياهو" لتسريح ما يقرب من 50٪ من موظفي القسم خلال العام الجاري أي ما يقرب من 1000 موظف، وفقا للمتحدث الرسمي لشركة التكنولوجيا الأمريكية.

قال متحدث "ياهو" من خلال بيان رسمي : "هذه القرارات ليست سهلة علينا أبدًا ، لكننا نعتقد أن هذه التغييرات ستعمل على تبسيط ودعم أعمالنا الإعلانية على المدى البعيد، مع تمكين Yahoo من تقديم خدمة و قيمة أفضل لعملائنا وشركائنا".

Yahoo 

تخفيضات الوظائف ستؤثر على أكثر من 1600 شخص من إجمالي القوى العاملة للعلامة التجارية، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo ، جيم لانزون Jim Lanzone ، من خلال مقابلة صحفية أن هذه التغييرات ستكون "مفيدة جدا لزيادة أرباح Yahoo بشكل عام" ، وستسمح للشركة "بمواجهة الجرائم السيبرانية بشكل أفضل" وستوفر للشركة مساحة أفضل للاستثمار في الأقسام الأكثر ربحية.

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يأتي هذا الإعلان تزامنا مع الإقالات الجماعية التي تنتهجها شركات وادي السيليكون خلال الآونة الأخيرة خاصة الـ 6 أشهر الماضية، مع إعلان كل شركات التكنولوجيا عن تخفيضات في القوى العاملة منها فيسبوك و تويتر و أمازون و مايكروسوفت وغيرها، إذ تعاني هذه الشركات من تراجع الأرباح وانخفاض العائدات.

بعد أن كانت شركة ياهوو من خلال متصفح الإنترنت الشهير الذي يحمل اسمها مرادفًا للإنترنت نفسه خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، شهدت Yahoo تراجعا كبيرا وتدهور مستمر خلال الـ 20 عاما الماضية بعد دخول منافسين سيطروا على الساحة، أشهرهم شركة جوجل Google مع متصفح جوجل كروم وانتشار الوسائط الاجتماعية مثل Facebook و Instagram و YouTube كوجهات للإنترنت.

Yahoo ياهو CNN جيم لانزون Jim Lanzone فيسبوك تويتر أمازون مايكروسوفت

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