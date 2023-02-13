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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فعلها فورا .. أفضل 3 ميزات في متصفح جوجل كروم 

أفضل 3 ميزات في متصفح
أفضل 3 ميزات في متصفح جوجل كروم 

يعد متصفح جوجل كروم Google Chrome واحد من متصفحات البحث الأكثر هيمنة في العالم، حيث يستخدمه مئات الملايين بشكل نشط يوميا، للبحث عن كل شئ تقريبا، ويوفر متصفح كروم عدد كبير من الميزات والإضافات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدمين. 

 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن هناك الكثير من الميزات المفيدة  في متصفح جوجل كروم والتي قد لا يعرفها أغلب مستخدمي المتصفح، حيث تساعد بعضها على حماية خصوصيتهم وحمايتهم من الاختراق، ونعرض عددا منها فيما يلي :     

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حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية 

 

وقد تبدو ملفات تعريف الارتباط غير ضارة ولكنها في الواقع اسم مستعار للمتتبعين، وإذا كنت لا تريد أن يتم تتبع نشاطك وسجل البحث الخاص بك عبر الإنترنت ، فإن متصفح كروم Chrome يوفر في الواقع طريقة سهلة لحظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية وتقليل الإعلانات المخصصة.

 

 ويمكنك متصفح كروم من اختيار حظر جميع ملفات تعريف الارتباط ، ولكن ضع في اعتبارك أن هذا سيوقف بعض مواقع الويب من العمل بشكل صحيح، وأيضًا من حفظ أشياء مثل كلمات المرور ، لذا تأكد من أنك تعرف معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

 

إجراء فحص الأمان 

 

ويحتوي متصفح كروم على عدد من وسائل الحماية الخاصة بالمستخدمين لإبقائهم آمنين أثناء الاستخدام، ويعد من المهم للغاية الحصول على أحدث إصدار، كما يمكنك استخدام كروم في التحقق من الإضافات الضارة والبرامج الخبيثة، حيث يعد فحص الأمان إجراء مهما للاقتران مع أفضل برامج مكافحة الفيروسات للحفاظ على حمايتك، ويجب القيام بالآتي : 

1. حدد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا ثم حدد الإعدادات.

2. حدد الخصوصية والأمان وتحت فحص الأمان ، ثم حدد التحقق .

 

تفعيل إمكانية الوصول

 

وتعتبر إحدى أفضل ميزات متصفح كروم  Chrome هي القدرة على تثبيت الإضافات، حيث أن يحتوي المتصفح على العديد من الامتدادات المخصصة لكل شيء تقريبًا ولكن بعضًا من أكثرها فائدة يوفر خيارات وصول تشمل ملحقات إمكانية الوصول للشاشة وتحويل النص إلى كلام وحتى المساعدة لمن يعانون من عسر القراءة، ويمكنك تفعيلها من خلال : 

1. حدد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا ثم حدد الإعدادات.

2. حدد إمكانية الوصول ثم قم بإضافة ميزات إمكانية الوصول.

3. قم بتنزيل أي ملحقات تحتاجها.

 

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