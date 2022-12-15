انس جوجل كروم.. ميزة جبارة من فايرفوكس لحفظ مواقع الويب كملفات PDF

أتاح متصفح فايرفوكس Mozilla Firefox، والمنافس الأقوى لجوجل كروم، ميزة تمكن المستخدمين حفظ مواقع الويب كملفات PDF، وذلك ضمن الإصدار 108 المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والذي يأتي مع سلسلة من التحسينات والإضافات لجعل تجربة التصفح أفضل.

وبحسب موقع Android Police فإن متصفح فايرفوكس يتيح للمستخدمين حفظ مواقع الويب كملفات PDF، بالإضافة إلى إتاحة الميزة لمتصفح فايرفوكس على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب ، حيث يمكنك حفظ موقع ويب كملف PDF بالانتقال إلى خيار الطباعة وتحديد خيار حفظ موقع الويب كملف PDF.

وكانت ميزة الطباعة غائبة بشكل ملحوظ عن إصدارهواتف أندرويد من المتصفح ، مما يعني أنه إذا كنت تريد حفظ موقع ويب كملف PDF ، فستحتاج إلى استخدام متصفح آخر ، مثل جوجل كروم، إلا أن متصفح فايرفوكس قام بإصدار Firefox 108 لإصلاح هذا عن طريق إضافة خيار لحفظ موقع ويب من اختيارك مباشرةً ، مثل مقالة ، كملف PDF يمكنك قراءته في وضع عدم الاتصال.

ويمكن للمستخدمين النقر فوق القائمة ثلاثية النقاط في شريط الأدوات ، وتحديد رمز المشاركة ، ثم النقر فوق "حفظ بتنسيق PDF"، وسيتم بعد ذلك حفظ ملف PDF الناتج في مجلد التنزيلات بهاتفك لتتحقق منه لاحقًا.

ويضيف متصفح فايرفوكس أيضًا خيارًا لفتح جميع الإشارات المرجعية داخل مجلد مرة واحدة في علامات تبويب جديدة أو علامات تبويب خاصة، وما عليك سوى تحديد خيار الإشارات المرجعية في القائمة ، والنقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط بجوار المجلد مباشرةً ، والنقر على إما "فتح الكل في علامات تبويب جديدة" أو "فتح الكل في علامات التبويب الأخيرة".

ويضم أيضا تحديث 108 لمتصفح فايرفوكس عددا من ميزات الأمان وإصلاحات الأخطاء ، لذلك يجب التأكد من قراءة سجل التغييرفي حالة معرفة المزيد، وإذا كنت من مستخدمي فايرفوكس لنظام أندرويد، فتأكد من التحقق من التحديث.