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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنع اختراقك.. تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم.. تفاصيل

تحديث طارئ من جوجل
تحديث طارئ من جوجل لجميع مستخدمي كروم

أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثا طارئا لجميع مستخدمي متصفح جوجل كروم Google Chrome، وذلك لمعالجة واحدة من أخطر الثغرات الأمنية على الإطلاق، والتي تستهدف المستخدمين، حيث صنفتها جوجل بأنها شديدة الخطورة. 

وبحسب مجلة فوربس فإن تحديث جوجل كروم سيكون متاحا لجميع مستخدمي أنظمة التشغيل لأجهزة ويندوز Windows، و ماك Mac ، وأندر ويد Android، وكذلك لينوكس Linux، خلال الأيام القادمة، وذلك لإصلاح هذه الثغرة. 

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وفقا لـ "فوربس" فإن الثغرة أصابت عدد كبير من مستخدمي جوجل كروم، وتم اكتشافها في 8 نوفمبر الماضي، حيث تعتبر الثغرة واحدة من أسوأ وأخطر أنواع الثغرات الأمنية، وهي ثغرة معروفة باسم zero-day أو يوم الصفر. 

ويعتبر التهديد الأخير من ثغرة يوم الصفر هو الثامن من نوعه منذ بدء عام 2022 ، حيث كانت جوجل أيضا أصدرت عددا كبيرا من التحديثات الطارئة لمعالجة أثر الثغرة، ومنع استهدافها لأجهزة أخرى.  

ومؤخرا، قالت شركة جوجل “إنها تدرك وجود استغلال لثغرة يوم الصفر  (CVE-2022-4135 ) على متصفح جوجل كروم" ، حيث تعمل الشركة حاليا على إصدار التحديث للمستخدمين تباعا، حتى إصداره للجميع بحلول الأيام والأسابيع القليلة القادمة. 

 

كيف تحصل على تحديث جوجل الطارئ ؟ 

 

وتنصح جوجل المستخدمين بتثبيت التحديث ، من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم الدول على “حول كروم” أو "About Chrome"، وسيقوم جوجل كروم بالتحقق مما إذا كان لديك أحدث إصدار وإذا لم يكن كذلك ، فسيبدأ التنزيل والتثبيت تلقائيًا.

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