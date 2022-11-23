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تكنولوجيا

جوجل تحظر تطبيقا شائعا على أندرويد.. احذفه فورا من هاتفك

جوجل تحظر تطبيقا
جوجل تحظر تطبيقا شائعا على أندرويد

حظرت شركة جوجل Google الأمريكية، تطبيقا شائعا من منصة تطبيقات أندرويد، وذلك بعد أيام قليلة من خذف مجموعة مكونة من 4 تطبيقات مدرجة بمتجر Play Store، قال عنها الخبراء إنها تحوي برامج ضارة شريرة، تعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع خطيرة مصممة لسرقة بياناتهم الشخصية الحساسة.

وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، تم تحذير مستخدمي أندرويد، مرة أخرى من أن هواتفهم قد تكون في خطر من المتسللين، حيث يستخدم تطبيق مشهور تم حظره مؤخرا من قِبل شركة جوجل، تكتيكا متسترا لتثبيت برنامج Sharkbot الضار لاختراق التطبيقات البنكية على أجهزة الضحية.

 

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جوجل تحظر تطبيقا شائعا على أندرويد

ووفقا لفريق الأمان في Bitdefender، فأن هواتف أندرويد في المملكة المتحدة هي الأكثر عرضة للخطر، من قبل تطبيق مسمى X-File Manager وهو يملك القدرة على تجنب قواعد جوجل الصارمة من خلال عدم عرض أي برمجية ضارة عند العرض على فحص أمان متجر Play.

وأشار فريق الأمان  في Bitdefender، إلى أن هذا التطبيق بمجرد تحميله على الجهاز  تظهر رسالة منبثقة على الشاشة تحذر من أن التطبيق يحتاج إلى تحديث حيوي، بدلاً من أن تأتي هذه الترقية عبر متجر Play الرسمي، يتم نقل مالكي هواتف أندرويد إلى مواقع ويب تابعة لجهات خارجية حيث يتم بعد ذلك تنزيل البرامج الضارة باستخدام التكتيك المعروف باسم Dropper مباشرة على الجهاز.

وعن التهديد الجديد، قال فريق Bitdefender للحلول الأمنية، إن المجرمون يلجئون إى إلى المزيد من الأساليب السرية للتحايل على برامج جوجل بلاي الأمنية، من بين أحدث هذه الطرق هي استخدام تطبيق يكون أحيانا شرعيا يقدم بعضا من الميزات المعلن عنها على المتجر للمستخدمين، والذي يتضاعف فيما بعد كقطارة لجلب المزيد من البرامج الضارة الخبيثة.

وقد تم تنزيل برنامج X-File Manager، أكثر من 10000 مع وجود غالبية عمليات التثبيت في المملكة المتحدة، والذي يعمل على تثبيت برنامج ضار شرير قادر على سرقة التفاصيل المصرفية عن طريق تراكب نوافذ تسجيل الدخول المزيفة واعتراض البيانات بما في ذلك رسائل SMS، بمجرد أن تصبح هذه البيانات في أيدي المتسللين يمكن استخدامها لسرقة الأموال وإجراء المعاملات دون إذن الضحية.

 

جوجل تطبيقا شائعا تطبيقات أندرويد برامج ضارة أندرويد Sharkbot

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