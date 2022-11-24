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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بميزة جديدة.. جوجل تجعل تطبيق Google Messages شبيهًا بـ واتساب

Google Messages
Google Messages

تواصل شركة جوجل Google، باستمرار تحسين تجربة استخدام تطبيق المراسلة الافتراضي الخاص بها على أجهزة أندرويد Android، فبعد اختبار مؤشرات جديدة للرسائل التي تم تسليمها أو قراءتها، بدأت عملاقة التقنية في طرح ميزة جديدة ستنال إعجاب الملايين.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google" التقني المتخصص، تختبر عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، ميزة جديدة لتطبيق رسائل جوجل Google Messages، والتي ستييح لهم القدرة على الرد على رسالة باستخدام أي رمز تعبيري.

 

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جوجل تجعل تطبيق رسائلها شبيهًا بـ واتساب


ويمكن لمستخدمي أندرويد التفاعل على دردشة RCS، باستخدام ردود فعل تقتصر على 7 رموز تعبيرية فقط، تتمثل في: رمز الإبهام لأعلى أو لأسفل، والوجه المبتسم بعيون القلب، والوجه بدموع الفرح، والوجه بفم مفتوح، والوجه الباكي، والغاضب وجه.

Google Messages

والآن يتيح لك الضغط لفترة طويلة على رسالة وادة بدردشة RCS، على تطبيق رسائل جوجل، الرد بأي رمز تعبيري تريده، حيث يظهر رمز جديد في منتقي الرموز التعبيرية من خلال خيار إضافة رمز تعبيري جديد غير مدرج.

ويضيف تصميم جوجل الجديد لتطبيق الرسائل التابع لها، رمزا لأيقونة الإضافة أو (+)، والذي بمجرد النقر عليه يعرض مكتبة كاملة من الرموز التعبيرية التي تم تنظيمها حسب الفئة، مشابهة لتلك الخيارات التي تحصل عليها عند النقر على رمز الرموز التعبيرية بجوار الميكروفون في حقل الرسالة، ولكن بدون علامات تبويب صور GIF والملصقات.

Google Messages

ويمكنك النقر فوق الرمز التعبيري في زاوية الرسالة التي تم رد الفعل والحصول على عرض أقرب لهذا الرمز التعبيري بجوار اسم المستلم الذي تفاعل معه، وفي حالة عرض ردود الفعل من رسالة جماعية، ستظهر جميع الأسماء والرموز التعبيرية التي تفاعلوا معها في موجه منبثق.

وفي الوقت الحالي، الميزة متاحة فقط في أحدث إصدار من تطبيق رسائل جوجل التجريبي، وقد يتم طرح التحديث على مراحل قريبا.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل اعتمدت على نظام RCS، من أجل تحديث تطبيق الرسائل الافتراضي الخاص بها على أجهزة أندرويد، لتحويله لخدمة مشابه لتطبيق المراسلة الفورية واتساب التابع لشركة "ميتا".

ويعتمد ما يعرف بخدمات الاتصال الغنية RCS، على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل، بدلا من إرسال الرسائل النصية فقط SMS، فخلال السنوات الماضية تم تحديث تطبيق رسال جوجل ليدعم إرسال صور بجودة عالية أو تحميل مقاطع فيديو وملفات pdf يصل حجمها إلى 10 جيجابابت. 

Google Messages
جوجل رسائل جوجل Google Messages أندرويد واتساب دردشة RCS

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