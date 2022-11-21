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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بديل جوجل كروم الأسرع.. متصفح Arc شبيه الـ TikTok

متصفح ويب جديد
متصفح ويب جديد

يعتبر متصفح الإنترنت أو الـ Web Browser باللغة الإنجليزية هو بوابتك إلى هذا العالم السحري الإنترنت هو بمثابة النافذة التي يُمكنك من خلالها مطالعة كل المعلومات حول العالم، والتنقل بين المواقع المختلفة والتطبيقات المتنوعة، والوصول لما تريد من معلومات أو فيديوهات وصور على الشبكة العنكبوتية، وبدون متصفح انترنت لا يمكنك الدخول إلى الانترنت من الأساس.

 

ورغم أن متصفحات الانترنت هي مجرد أبواب لدخول هذا العالم المليء بكل الجديد والمدهش ولكل الأخبار التي تحدث في العالم، تتفاوت جودة المتصفح من شركة إلى أخرى ولكن ظل متصفح جوجل كروم يحتل مكانة فريدة و متميزة لا ينافسه فيها أحد، بسبب سهولة الواجهة وطريقة الاستخدام، كما أنه يحتوي على متجر تابع "جوجل  كروم" يحتوي على الكثير من الإضافات المسماة بـ Google Extensions وهي عبارة عن برامج صغيرة بها مميزات وخواص غير موجودة في النسخة الأصلية للمتصفح.

 

ويبدو أن صدارة  جوجل  كروم على وشك الانتهاء، إذ ظهر مؤخرا متصفح جديد وهو Arc يحتوي على بعض الأدوات البسيطة لجلب الإشارات المرجعية أو هذه الأيقونات الصغيرة للدخول السهل، وهو يدار بنفس المحرك الذي يدير  Chrome ، كما أن عمليات الإعداد ممتعة وسهلة. 

 

وأنشأت الشركة الوليدة The Browser Company محرك آرك الجديد وهو بإمكانيات وإعدادات أحدث كثيرا من كروم، فقط يحتاج لبعض الوقت لتأخذ عليه، وهو أيضا غير متوفر في مصر في الوقت الحالي.

 

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Browser Company ، جوش ميلر ، كثيرًا عن أنظمة التشغيل والمتصفحات المختلفة ويؤكد أن متصفح ىرك سختلف عن كل الموجود وعن كروم أيضا لأنه يقدم تجربة مختلفة. 

 

وقال جوس: "لقد حاولت المتصفحات المختلفة بشكل تقليدي جدا ، أن تظهر لك صفحات الويب دون أن تقف في طريقك ؛ أنها توفر علامات تبويب وشريط URL وربما طريقة لإضافة ملحقات وأيقونات الدخول السريع ، ولكن ليس أكثر من ذلك بكثير. من ناحية أخرى ، تشارك أنظمة التشغيل بعمق في كيفية عمل الأشياء. فكر في الطريقة التي يعمل بها Siri و Apple Pay عبر التطبيقات على جهاز iPhone أو كيف تغير Google ظهر كل شيء على هاتفك. 

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ويريد متصفح Arc أن يكون نظام تشغيل متكامل للويب وليس فقط عرض الصفحات. لذا فقد قامت الشركة الناشئة ببناء مجموعة من الأدوات التي تسهل عملية التحكم وإدارة مختلف التطبيقات والمحتوى المعروض، وتحويل الإشارات المرجعية , علامات التبويب إلى شيء يشبه إلى حد كبير app launcher أو مشغل التطبيقات ، كما قامت ببناء عدد قليل من التطبيقات الخاصة بها لتضمينها. المتصفح الجديد أكثر تعقيدًا وأكثر تخصيصا من متصفحك العادي مع صف علامات التبويب نفسها في الجزء العلوي من الشاشة.

 

وأشار المدير التنفيذي لمجلة verge أن الشركة تتعامل مع متصفح  Arc بالطريقة التي يتعامل بها TikTok مع الفيديو: ليس كشيء ثابت يمكنك بثه ونشره، ولكن كمجموعة من المكونات القابلة للتشكيل وإعادة الصياغة والدمج بإعدادات واختيارات لا نهاية لها لتتمكن من التفكيك واللعب والاستخدام الفيديو لإنشاء عدة نسخ مختلفة.

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