تحديث جديد في Google Maps هيخليك تشوف الشوارع live ..الطريقة هنا

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة، تطوير ميزة هائلة في خدمة خرائط جوجل أو Google Maps وهي Live View التي تقوم ببث مباشر للمدن والشوارع.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، فإن ميزة Live View قائمة الواقع المعزز AR للخرائط، ومع ذلك سيتم توفير الوظيفة الجديدة في مدن مختارة بدءًا من لوس أنجلوس ولندن ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

تعمل الميزة تمامًا مثل طريقة Live View الحالية التي تساعدك على التنقل باستخدام كاميرا الهاتف في الوقت الفعلي. سيعمل وضع Live View على تراكب الأسهم فوق محيطك بالإضافة إلى الإشارة إلى المعالم أو الأماكن الأخرى التي تبحث عنها.

فعبر استخدام المليارات من صور التجوّل الافتراضي والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز ، يمنحك خيار البحث Live View الجديد فهمًا أفضل لمحيطك من حولك. حيث يعرض المتاجر والمطاعم والبنوك وأجهزة الـ ATM وما إلى ذلك ، سواء كانت قريبة أو بعيدة.

فكل ما عليك فعله هو تمكين الكاميرا على هاتفك في خدمة Google Maps والإشارة إلى الاتجاه الذي تريده.

تحتوي الملصقات أو الـ labels التي تظهر على هذه المرافق الآن على معلومات مفيدة مثل ساعات الازدحام ونطاق السعر والتصنيف ، و إذا كانت مفتوحة أم مغلقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرح Google Maps الأماكن التي يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة على مستوى العالم، لكنه سيكون متاحًا في البداية فقط في أستراليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

ستتوفر جميع الميزات الجديدة في Google Maps بدءًا من الأسبوع المقبل لمستخدمي هواتف Android و iOS.