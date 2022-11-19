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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قائمة هواتف سامسونج المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج

تسير سامسونج Samsung، خلال الشهر الجاري وفقا لجدول زمني منظم لطرح الإصدار المستقر من واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها One UI 5.0، التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 13، لتكون بذلك أول شركة تعمل هواتفها بأحدث إصدار من أندرويد بعد شركة جوجل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم واجهة المستخدم الجديدة من سامسونج One UI 5.0، للعديد من الهواتف عددا من التحسينات والمزايا الجديدة، من بينها لوحة تحكم جديدة للخصوصية والأمان، والمزيد من الميزات القابلة للتخصيص، ووضع الصيانة الذي يخفي بيانات المستخدم عند إرسال الهاتف للإصلاح، وغيرها.

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وخلال تقريرنا التالي سنستعرض إليك هواتف سامسونج التي حصلت على نظام أندرويد 13 بالفعل حتى الآن.

قائمة هواتف سامسونج التي حصلت على أندرويد 13

طرحت الإصدار النهائي من واجهة المستخدم الخاصة بها One UI 5.0، التي تستند إلى نظام التشغيل أندرويد 13، خلال شهر نوفمبر 2022، من بينها بعض الإصدارات المتاحة في الأسواق العالمية مثل أوروبا والهند.

وفي أوائل الشهر الجاري، أتاحت سامسونج نظام التشغيل لطرازات سلسلة S21 وهي: Galaxy S21 و Galaxy S21 + و Galaxy S21 Ultra، جنبا إلى جنب مع سلسلة Galaxy S20 الأقدم، حيث حصل كل من Galaxy S20 و Galaxy S20 + و Galaxy S20 Ultra أيضا على التحديث.

وفي السابع من نوفمبر الجاري، شمل تحديث One UI 5 أيضا هواتف سامسونج الرائدة Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra.

Galaxy A33 5G

وبعد فترة وجيزة، طرحت شركة سامسونج التحديث الثابت One UI 5 المستند إلى نظام التشغيل Android 13 لجهاز Galaxy A53 5G و Galaxy A33 5G.

وفي 11 من نوفمبر، حصل هاتف Galaxy A73 5G، أيضا على تحديث One UI 5.0، وأصبح الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 في عدد من البلدان حول العالم، كما احتوى التحديث على تصحيح الأمان لشهر نوفمبر.

Galaxy M52 5G

وبمنتصف الشهر الجاري، حصل مجموعة من أجهزة سامسونج على نظام التشغيل أندرويد 13، بما في ذلك هاتف الفئة المتوسطة Galaxy M52 5G، وهاتف الأعمال الشاقة Galaxy XCover6 Pro.

Galaxy Tab S8

وكما دفعت سامسونج تحديث One UI 5.0 إلى عائلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S8، حيث قدم التحديث نظام التشغيل أندرويد 13، وتصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022 مع ما يقرب من 50 إصلاحا للخصوصية والثغرات الأمنية.

ومؤخرا كان تحديث One UI 5.0، من نصيب أجهزة سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Flip4 و Z Fold4، وذلك بالإضافة إلى كل من Galaxy Z Fold3 و Z Flip3.

Galaxy Z Flip4 و Z Fold4
سامسونج أندرويد 13 قائمة هواتف سامسونج نظام أندرويد 13 One UI 5 0

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