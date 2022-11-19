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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو نفسك تشتري موبايل سامسونج رخيص.. هاتف شبابي قادم بسعر وإمكانات ممتازة

هاتف شبابي قادم
هاتف شبابي قادم من سامسونج بسعر رخيص

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد من فئة A الأكثر شعبية، والمخصصة للشباب والفئة المتوسطة، والتي تضم عددا من المواصفات المميزة مع سعر مناسب، حيث سيحمل الهاتف إسم Galaxy A14 5G وسيدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G. 

 

وبحسب موقع SamMobile فإن هاتف سامسونج Galaxy A14 5G قد ظهر على منصة Geekbench، حيث من المتوقع أن ينطلق بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة، وسيكون أو هاتف من الشركة يحصل على معالج Exynos 1330 المخصص للفئة المتوسطة. 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14 5G القادم 

 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 5G ، بشاشة من نوع IPS LCD  بقياس 6.8 بوصة وبدقة +Full HD ، تحتوي على نوتش على شكل Infinity-V ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار.

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A14 5G ، إعداد كاميرا يضم 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابيكسل مخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A14 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C port، مع نظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.0، وبلوتوث  Bluetooth 5.2 ، وواي فاي Wi-Fi b/g/n . 
 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 5G بمعالج من نوع Exynos 1330، من شركة سامسونج مع نواتين متقدمتين لوحدة المعالجة المركزية بتردد 2.4 جيجاهرتز وستة أنوية موفرة للطاقة مسجلة بتردد 2 جيجاهرتز ، مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G68، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة  64 و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

 

السعر المحتمل لهاتف سامسونج Galaxy A14 5G في الأسواق الأوروبية 

 

ومن المحتمل أن يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 5G في الأسواق الأوروبية من حوالي 230 يورو أى ما يعادل 5 آلاف و 800 جنيه مصري. 

 

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