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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 5000 جنيه فقط.. موبايل سامسونج Galaxy M32 بكاميرا 64 ميجابكسل

بسعر 5000 جنيه فقط..موبايل
بسعر 5000 جنيه فقط..موبايل سامسونج Galaxy M32 بكاميرا 64 ميج

كشفت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية عن هاتف Galaxy M32 في شهر يونيو العام الماضي الذي جاء ببعض المواصفات المميزة مع سعر قليل، مما وضعه كهاتف من أفضل الهواتف الاقتصادية حول العالم.

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy M32  

 

وفقا لموقع جي إس إم آرينا التقني يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy M32 حوالي 210 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5145 جنيه مصري).

بسعر 5000 جنيه فقط..موبايل سامسونج Galaxy M32 بكاميرا 64 ميجابكسل 

مميزات هاتف سامسونج Galaxy M32 

 

 يأتي هاتف سامسونج Galaxy M32 ، بشاشة عالية الدقة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، بدقة عرض 1080 × 2400 بكسل ، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M32 ، بواسطة معالج شركة ميدياتك التايوانية نوع Helio G80، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت. 

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ويحزم هاتف سامسونج Galaxy M32 ، بطارية عملاقة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويدعم الشحن بقدرة 25 وات.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M32 ، كاميرا خلفية رباعية، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجابكسل.

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