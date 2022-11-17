عرض جبار .. هاتف سامسونج Galaxy A52s بـ 7000 جنيه فقط

مع اقتراب الجمعة السوداء أو ما يعرف بالبلاك فريداي black Friday يسعى الجميع حول العالم لاقتناء أفضل العروض حول الهواتف الذكية، ولعل أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج Samsung A52s 5g الذي يستهدف الطبقة المتوسطة على موقع Currys للبيع أونلاين في بريطانيا.

حيث تبلغ قيمة الخصم 90 يورو (أي ما يعادل 2300 جنيه مصري) ، ليصل سعر الهاتف بعد الخصم 279 يورو (أي حوالي 7000 جنيه مصري).

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مواصفات هاتف سامسونج A52s 5G

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز، ودقة عرض 1080 x 2400 بكسل، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، ومحمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.