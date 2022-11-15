Oppo هتنزل موبايل هيقضي على أسطورة سامسونج وiPhone

كشفت المصادر أن شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة تستعد لإطلاق هاتفها الجديد القابل للطي في شهر ديسمبر القادم، وسيطلق على الهاتف اسم Oppo Find N Flip.

ووفقا لموقع “جيز مو شينا” التقني، لحسن الحظ كشفت التسريبات عن مواصفات هاتف أوبو القادم الذي سينافس بشدة عمالقة التكنولوجيا الأخرى.

مواصفات هاتف Oppo Find N Flip

تكشف مواصفات Oppo Find N Flip التي تم تسريبها أنه سيعمل الهاتف بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 9000.

وسيحتوي الهاتف على شاشة نوع E6 AMOLED قابلة للطي قياس 6.8 بوصة، ومن المتوقع أن تقدم جودة Full HD + وتبلغ دقتها 2520 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

وفي الخلف، سيحتوي الهاتف على شاشة نوع OLED ذات غطاء بقياس 3.26 بوصة.

كما تفيد التسريبات بأن هاتف Oppo Find N Flip سيحتوي على كاميرا سيلفي بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل، وستحتوي اللوحة الخلفية للهاتف على كاميرا مزدوجة تشتمل على كاميرا أولية بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل نوع Sony IMX355.

ويحزم هاتف Oppo Find N Flip بطارية قوية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، والتي قد تدعم الشحن السريع بقوة 44 وات.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على قارئ لبصمات الأصابع، كما سيعمل الهاتف القابل للطي Oppo Find N Flip بواجهة مستخدم ColorOS 13 المستند إلى نظام التشغيل Android 13.

وقد يأتي بألوان الأسود والأبيض والبنفسجي.