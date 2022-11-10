أسعار ببلاش.. أوبو تبدأ بيع هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A58 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة هاتفها الذكي الجديد Oppo A58 5G في الصين، الذي يعد من أفضل هواتفها الاقتصادية بفضل المواصفات الرائعة والتصميم الأنيق.

سعر هاتف Oppo A58 5G

يتوفر هاتف Oppo A58 5G بإصدار واحد فقط بسعة 8 + 256 جيجا بايت. يكلف حوالي 234 دولارًا (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري تقريبا). ويتوفر بثلاثة ألوان ، وهي الأزرق والأسود والبنفسجي، بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني.

مواصفات هاتف Oppo A58 5G

يعمل الهاتف الذكي Oppo A58 5G ، بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام، نوع LPDDR4x وذاكرة تخزين داخلية نوع UFS 2.2.



ويحتوي Oppo A58 5G على شاشة قياس 6.56 بوصة، نوع LCD بدقة 1612 × 720 بكسل وجودة HD + ، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز.

ويحزم هاتف Oppo A58 5G بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير ويدعم الشحن السلكي بسرعة 33 وات.

ويقدم هاتف Oppo A58 5G كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل الهاتف الهاتف بواجهة مستخدم ColorOS 12.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 12 .

ويدعم هاتف Oppo A58 5G خيارات اتصال متعددة ، مثل بطاقة SIM المزدوجة و 5 G و WiFi مزدوج النطاق و Bluetooth 5.3 و GNSS و USB Type-C .

بالإضافة إلى أن هاتف أوبو الجديد يدعم مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر وفتحة بطاقة MicroSD ومكبرات صوت استريو مزدوجة، بجانب مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب.