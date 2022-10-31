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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استنى شوية واشتري.. OPPO هتنزل موبايل رخيص بكاميرا 108 ميجابكسل وأسرع شحن

استنى شوية واشتري..
استنى شوية واشتري.. OPPO هتنزل موبايل رخيص بكاميرا 108 ميجاب

تستعد شركة أوبو OPPO  لإطلاق أقوى هواتفها من الفئة A والذي سيحمل اسم "OPPO A98" ، الذي كشفت التسريبات أنه يضم أعلى المواصفات مع تصميم أنيق وجذاب.

كشف التسريبات في Digital Chat Station ، أن الهاتف سيأتي بأكبر عدد ميجابكسل للكاميرا وأسرع شحن سلكي على الإطلاق في هاتف من الفئة A.

 

مواصفات هاتف OPPO A98

 

تشير المعلومات الجديدة أن هاتف OPPO A98 سيحصل على معدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز وجودة عرض Full HD +.  

سيعمل هاتف OPPO A98 بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، وبالتالي، يبدو أن الهاتف سيتم تشغيله بواسطة Snapdragon 778G ، لم يتم ذكر أي تفاصيل حول ذاكرة الوصول العشوائي وإصدارات التخزين.

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سيأتي هاتف OPPO A98 بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل. ومع ذلك ، فإن التسريب لم يذكر أي شيء عن الكاميرات المساعدة وكاميرات السيلفي الموجودة على الجهاز، و سيحمل بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

 

من المحتمل أن OPPO ستطرح قريبًا هواتف متوسطة المدى جديدة في الأسواق الصينية والدولية. و من المتوقع أن تطلق الشركة المصنعة سلسلة Reno 9 في نوفمبر في الصين، و في شهر ديسمبر من المتوقع الإعلان عن الهواتف القابلة للطي Find N2 و Find N Flip.

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