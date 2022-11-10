أقل من 3000 جنيه.. أفضل هاتف أندرويد في عام 2022

يعتبر هاتف Lava Blaze 5G أرخص هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

ووفقا لموقع جيز شينا التقني، تم إطلاق هاتف Lava Blaze 5G في شهر أكتوبر الماضي بسعر 123 دولارًا (أي حوالي 2995 جنيها مصريا) وهو أرخص سعر لهاتف 5G ، كما يقدم الهاتف مجموعة من المميزات المثيرة للاهتمام الأخرى التي سنوضحها مثل المعالج القوي والشاشة عالية الجودة.

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مواصفات هاتف Lava Blaze 5G

يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والأخضر، يتم تشغيل هاتف Lava Blaze 5G بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 700 ، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجا بايت، والتخزين بسعة 128 جيجا بايت، قابلة للتوسعة بفتحة بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف Lava Blaze 5G على شاشة نوع LCD قياس 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز ، وقارئ لبصمات الأصابع على الجانب.

ويقدم هاتف Lava Blaze 5G على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف ، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم هاتف Lava Blaze 5G منفذ USB-C و Bluetooth 5.1 ومساحة لبطاقتي SIM و Dual VoLTE.

ويحتوي هاتف Lava Blaze 5G على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير ويعمل بنظام Android 12 .