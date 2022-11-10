عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ6000 جنيه فقط

إذا كنت تتطلع للحصول على هاتف جديد ، بسعر اقتصادي ممتاز فإن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 من أفضل الهواتف الرخيصة ولكن بمواصفات ممتازة.

وفقا لموقع CNET التقني، قامت الشركة بإطلاق الهاتف بسعر 300 دولار أمريكي، ولحسن الحظ أنه يوجد عرض حاليا الآن في موقع أمازون الأمريكي لينزل سعر الهاتف ب 50 دولار، ليصل سعره إلى 250 دولار أمريكي (أي حوالي 6000 جنيه مصري تقريبا ).

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لكن هذا العرض متاح فقط لفترة محدودة، ويمكن شراء الهاتف عبر هذا الرابط.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

تقدم شركة سامسونج لهاتفها Galaxy A23 دعما لمدة طويلة تصل لـ 4 سنوات متتالية من التحديثات الأمنية والتقنية، يعني ذلك أنه سيزيد من طول عمره الافتراضي لدرجة تجعلك تحتفظ بالهاتف دون شراء آخر جديد على الأقل لمدة 4 سنوات.

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 695، من شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.6 بوصة، ودقة FHD +، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5 .

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم العمل مع الشحن السريع بقدرة 25 وات.

ويقدم هاتف هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل، و 4 كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا عريضة بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعرين للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل .