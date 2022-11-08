تعرف على هواتف سامسونج التي تتلقى تحديث Android 13 الجديد

أصدرت شركة جوجل Google العملاقة أحدث نظام تشغيل أندرويد Android 13 في أغسطس 2022 ، لكنه لم يصل بعد إلى معظم الهواتف وأجهزة التابلت التي تعمل بنظام أندرويد حتى الآن.

ووفقا لموقع "هاو تو جيك" التقني، بدأت سامسونج Samsung أخيرًا في طرح التحديث على هواتف Galaxy S22 الشهر الماضي ، كما أنها شملت المزيد من الأجهزة مثل سلسلة Galaxy S21 .

وبحسب تقارير من SamMobile ، تتلقى أيضا سلسلة Galaxy S21 التي تم إطلاقها في العام الماضي نظام Android 13 ، بما في ذلك هواتف Galaxy S21 و S21 + و S21 Ultra.

يشار إلى التحديث أيضًا باسم "One UI 5" ، لأنه يحتوي على Android 13 من جوجل مع بعض التغييرات الإضافية من شركة سامسونج .

كما بدأ تحديث Android 13 في الوصول إلى Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra ، اللذين كانا آخر هواتف تحمل علامة Note قبل أن تدخلها سامسونج في سلسلة Galaxy S الرئيسية هذا العام.

و تم رصد تحديث Android 13 لأول مرة في سويسرا ، ولكن من المفترض أن يتم طرحه في بقية أنحاء أوروبا قريبًا ، ثم في مناطق أخرى.

تتضمن أحدث ترقية من سامسونج كل شيء في تحديث Android 13 المعتاد من جوجل ، مثل شريط المهام المحسّن لأجهزة التابلت ، وأدوات التحكم في الوسائط الجديدة ، والوظائف الجديدة لمطوري التطبيقات ، والأمن المحسّن.

وأضافت سامسونج عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة ، بما في ذلك المزيد من ميزات تخصيص شاشة القفل ، وموضوعات إضافية للشاشة في سلسلة Galaxy Z Flip ، ومحفظة سامسونج لمدفوعات الهاتف المحمول والبطاقات، وتغييرات أخرى.

جدير بالذكر أنه في الوقت الحالي ، لم يصل التحديث إلا إلى بعض هواتف سامسونج الرائدة، بينما لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على One UI 5 على أي من أجهزة التابلت أو الهواتف ذات الميزانية المحدودة للشركة.