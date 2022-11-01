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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة.. سامسونج هتركز على إنتاج الموبايلات الغالية

مفاجأة..سامسونج هتركز
مفاجأة..سامسونج هتركز على إنتاج الموبايلات الغالية

تسعى شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية إلى بيع حوالي 270 مليون وحدة في عام 2023 ، كما تتوقع الشركة لبيع 260 مليون وحدة في هذا العام وفقًا لتقرير جديد صادر في كوريا.  

 

ووفقا لموقع جي إس إم آرينا التقني، بلغت مبيعات هواتف الشركة ذروتها في عام 2017 عند 320 مليون وحدة ، ولم تتجاوز 300 مليون وحدة منذ ذلك الحين.

 

ويعد التقدير الحالي لـبيع 260 مليون وحدة مباعة في عام 2022 يزيد بنحو 10 ملايين عن العام الماضي ، وتريد الشركة زيادة ذلك بمقدار 10 مليون وحدة أخرى العام المقبل. ومن أجل الوصول لذلك ، ورد أن سامسونج ستركز كثيرًا على الهواتف القابلة للطي ، والتي يمكن أن تساعدها في زيادة الربح بدلاً من حجم المبيعات الهائل بشكل عام.

 

فبدلاً من التخلي عن الربح بمحاولة نقل أكبر عدد ممكن من الأجهزة الرخيصة في عام 2023 ، يُزعم أن سامسونج ستنتقل لخطة "الدفاع عن الأرباح" من خلال زيادة نسبة الهواتف غالية الثمن التي تبيعها.

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وهنا يأتي دور الهواتف القابلة للطي الأجهزة القابلة للطي التي يسعى لشرائها عدد كبير من المستهلكين حول العالم، فتتوقع الشركة متوسط ​​معدل نمو سنوي لها بنسبة 80٪ في عام 2024، وبحسب التقرير التقرير فإن هواتف Samsung Galaxy Z Flip و Fold العام المقبل ستأتي بتصميم أكثر أناقة ومتانة أفضل من السابق. 

 

و تهدف سامسونج بشكل عام إلى شحن 60 مليون وحدة من سلسلتها "S" و "Z" المتميزة ، و 210 مليون وحدة من سلسلة "A" العام المقبل.

 

جدير بالذكر أنه ربما تتغير خطط سامسونج المتعلقة بزيادة الربح من خلال بيع أكبر عدد ممكن من الهواتف القابلة للطي، في حالة إذا قررت الشركات الصينية المنافسة لسامسونج من إطلاق هواتفها القابلة للطي، فعندها ستضطر سامسونج لتخفيض أسعار هواتفها. 

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