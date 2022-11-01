تشتري سامسونج Galaxy S22 أم تنتظر لإطلاق لـ S23.. خبراء ينصحون

ينتظر الكثير من محبي ومستخدمي هواتف سامسونج قدوم هواتفها الرائدة Galaxy S23 التي سيتم إصدارها رسميا مع بداية العام المقبل 2023، والمقرر أن تحصل على تغييرات وتحسينات كبيرة، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال الكثير من راغبي الشراء مترددون ما بين انتظارها أو شراء سابقتها Galaxy S22.

وقدم عدد من المحللين في موقع Android Authority عدد من النصائح حول ما يجب على المشترين فعله إذا كانوا متحيرون ما بين شراء Galaxy S22 أو انتظار Galaxy S23 :

لماذا عليك شراء هواتف سامسونج Galaxy S22

على الرغم من ظهور سلسلة Galaxy S22 منذ أكثر من 8 أشهر، إلا أنها لا تزال هواتف ممتازة ، حيث يتمتع Galaxy S22 Ultra ، على وجه الخصوص ، بأفضل نظام كاميرا من أي هاتف سامسونج على الإطلاق ، وواحد من أفضل الكاميرات في عالم الهواتف الذكية، كما أن كل من Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus يقدمان نفس نظام الكاميرا العريضة، والفائقة السرعة، و المقربة ، مع مستشعر أساسي 50 ميجا بكسل.

ونظرًا لأن سلسلة Galaxy S22 هي أحدث الهواتف الرائدة لسامسونج فستظل تتلقى تحديثات كبيرة لعدد من السنوات القادمة، مما سيجعل هاتفك بأمان إذا تعرض لمشكلة أمنية أو تقنية.

ويعد سعر هواتف سامسونج Galaxy S22 أفضل كثيرا مقارنة بهواتف Galaxy S23 القادمة، والتي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في السعر ، وحتى هذه اللحظة وبدون أي خصومات فإن سعر هواتف Galaxy S22 يبدأ من 800 دولار أمريكي حسب السعر العالمي.

لماذا يجب أن تنتظر هواتف سامسونج Galaxy S23

في حين أن سلسلة Galaxy S22 لا تزال من أفضل الهواتف الرائدة، فإن سلسلة Galaxy S23 تستعد لأن تكون أفضل بكثير من خلال أكثر من جانب، حيث من المحتمل أن يشهد كل من هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus تحسينات كبيرة في التصميم، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سامسونج بتبديل الصيغة منذ 2021 ، حيث تبدو سلسلة Galaxy S21 و Galaxy S22 متشابهة جدًا باستثناء طراز Ultra.

كما ستحصل جميع هواتف Galaxy S23 على معالج شركة كوالكوم الأمريكية الأفضل Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا حيث يعتبر من أفضل المعالجات لهواتف الأندرويد.

ومن المتوقع بشكل كبير أن هذا المعالج سيكون أقوى وأقل استهلاكًا للطاقة من سابقه، حيث إذا كانت السرعة ذات أهمية قصوى بالنسبة لك ، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى العام المقبل، وعلى الأرجح أن تحتوي جميع الهواتف في هذه السلسلة على نفس المعالج.

وتشير التسريبات إلى أن المعالج الجديد لهواتف Galaxy S23 سيكون كوالكوم فقط دون معالج Exynos الخاص بشركة سامسونج حيث قد يكون هذا أيضًا عاملاً مهمًا في اتخاذ القرار إذا كنت تعيش في منطقة ما أو دولة ما تبيع فيها سامسونج فيها هواتفها بمعالج Exynos .