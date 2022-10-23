تنافس iPhone 14.. مفاجأة قادمة في هواتف سامسونج Galaxy S23

يبدو أن هواتف Galaxy S23 الرائدة والتي ستطلقها شرة سامسونج الكورية الجنوبية مطلع العام القادم، ستنافس هواتف iPhone 14 بل قد تتفوق عليها، حيث ستحصل على تغيير كبير هو الأبرز منذ سنوات.

وبحسب موقع PhoneArena فإن هواتف Galaxy S23 ستقدم ارتفاعا هائلا في الأداء الخاص بها، مع معالج من أفضل معالجات الهواتف الذكية، حيث تشير التسريبات إلى أن الهواتف ستحصل على Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية.

وظهر هاتف Galaxy S23 الأساسي على منصة Geekbench مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 مع نتيجة رائعة في الأداء ، والآن ، تم رصد Galaxy S23 Ultra مع نفس المعالج، الأمر الذي يوحي بمنافسة قوية بين معالج A16 Bionic، والذي انطلقت به هواتف iPhone 14 .

وسيقدم معالج Snapdragon 8 Gen 2 عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة، فبدلاً من استخدام نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة ، اختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع نوى متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز.

ورصد موقع MySmartPrice أن نموذج Galaxy S23 Ultra المخصص للولايات المتحدة مع رقم الطراز SM-S918U على منصة Geekbench، حصل على 1521 نقطة في اختبار أحادي النواة ودرجة 4689 في الاختبار متعدد النواة، مقارنة بسابقه، فقد حصل S22 Ultra على 1157 و 3،307 نقطة في نفس الاختبار.

تشير التقارير إلى أن هاتف Galaxy S23 Ultra سيكون واعدا في الأداء الخاص به بشكل مثير، حيث سيتفوق بسهولة على أفضل هواتف 2022، ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا دقة 200 ميجابكسل وتصميم أكثر دقة من الطراز السابق، مع الاحتفاظ بشاشة قياس 6.8 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.