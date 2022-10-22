عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية جبارة.. موبايل شبابي من سامسونج هيكتسح الأسواق

ببطارية جبارة.. موبايل
ببطارية جبارة.. موبايل شبابي من سامسونج هيكتسح الأسواق

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy A54، والذي سيتم تخصيصه للفئة المتوسطة والشباب، حيث يصدر الهاتف ضمن فئة A ، والتي تتميز بسعرها المناسب، كما تجمع بين الإمكانات القوية.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A54 سيحصل على بطارية جبارة سعة 5100 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، والتي توفر شحن البطارية حتى 80 % في حوالي نصف ساعة. 

موبايل رخيص بمواصفات قوية.. سامسونج تطلق Galaxy A04e للفئة الاقتصادية

ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق بسعر رخيص

منافس سامسونج الأقوى.. معلومات عن أسطورة هواتف أوبو Oppo Find N 2

لمنافسة سامسونج.. Honor تطلق هاتفها الجديد بكاميرا 50 ميجابكسل ومعالج قوي

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بمعالج سامسونج من نوع Exynos 1380 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، مع  سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .  

هاتف سامسونج Galaxy A54

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

 

وبالنسبة لقدرات الكاميرا، سيقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية رباعية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل Sony IMX682 من سوني، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل  ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32  ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو      

هاتف Galaxy A54 مواصفات هاتف Galaxy A54 سعر هاتف Galaxy A54 هاتف سامسونج Galaxy A54 سامسونج أحدث هواتف سامسونج أرخص هاتف سامسونج أرخص هواتف سامسونج الرائدة أفضل هاتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

لماذا قال النبي حُبب إليّ من الدنيا النساء؟.. أزهري يوضح

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

ترشيحاتنا

أنا وشيرين بنتعذب| حسام حبيب يفاجئ الجميع بهذا التصريح

دعاء آخر الليل مستجاب للرزق .. 20 كلمة لا ترد مع أذان الفجر

اجتماع ثلاثي الأبعاد وسيارة طائرة.. تقنيات لن تتخيلها قريبا في الوطن العربي

نجلة الريحاني: لا أنسى أي نصيحة قالها لي والدي منذ الصغر

هاكرز يخترقون البريد الإلكتروني للطاقة الذرية الإيرانية

ظاهرة يتابعها العالم.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام رينيرا.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من House of the Dragon بعد تسريبها

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ