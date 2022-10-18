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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة

تسريبات تكشف تصميم
تسريبات تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة

كشفت تسريبات جديدة لمحة عن التصميم الذي ستأتي به هواتف Galaxy S23 الرائدة، والتي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية بداية العام المقبل 2023 ، حيث قد تتشابه الهواتف مع سابقتها هواتف Galaxy S22 التي تم إطلاقها بداية العام الحاليز  

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف السلسلة الثلاثة Galaxy S23 و Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra ستحتوي على نوتش صغير في أعلى الكاميرا على شكل قطرة ماء، كما ستقدم الهواتف 3 كاميرات في الخلف ، مصطفة عموديًا ، مع فلاش LED في الأعلى بجوار الكاميرا الرئيسية. 

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أما بالنسبة للهاتف الأكثر تميزا في المجموعة Galaxy S23 Ultra فسيأتي ب 4 كاميرات و فلاش LED ومستشعرات التركيز البؤري التلقائي بالليزر + PDAF، كما أنها تأتي بزوايا أكثر حدة لأن سلسلة Ultra حصلت على بصمة مجموعة Note ، إلى جانب قلم S Pen.

هواتف Galaxy S23

وسيحصل هاتف Galaxy S23 Ultra  على كاميرا رئيسية محسنة، ستقدم لأول مرة مستشعرات رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل، كما يمكن أن يكون أحد التحسينات الملحوظة هي كاميرا سيلفي جديدة ومحسنة بدقة 4K ومجهزة بدقة 12 ميجابكسل.

هواتف Galaxy S23

وستقدم هواتف سامسونج  Galaxy S23  بشاشة نوع Dynamic AMOLED، قياس 6.9 بوصة، بدقة عرض 1440 x 3200 بيكسل، ودعم + HDR10  وجودة + QHD  بدقة 500 نقطة في البوصة.

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