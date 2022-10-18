تسريبات تكشف تصميم هواتف سامسونج Galaxy S23 الرائدة

كشفت تسريبات جديدة لمحة عن التصميم الذي ستأتي به هواتف Galaxy S23 الرائدة، والتي ستطلقها شركة سامسونج الكورية الجنوبية بداية العام المقبل 2023 ، حيث قد تتشابه الهواتف مع سابقتها هواتف Galaxy S22 التي تم إطلاقها بداية العام الحاليز

وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف السلسلة الثلاثة Galaxy S23 و Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra ستحتوي على نوتش صغير في أعلى الكاميرا على شكل قطرة ماء، كما ستقدم الهواتف 3 كاميرات في الخلف ، مصطفة عموديًا ، مع فلاش LED في الأعلى بجوار الكاميرا الرئيسية.

أما بالنسبة للهاتف الأكثر تميزا في المجموعة Galaxy S23 Ultra فسيأتي ب 4 كاميرات و فلاش LED ومستشعرات التركيز البؤري التلقائي بالليزر + PDAF، كما أنها تأتي بزوايا أكثر حدة لأن سلسلة Ultra حصلت على بصمة مجموعة Note ، إلى جانب قلم S Pen.

هواتف Galaxy S23

وسيحصل هاتف Galaxy S23 Ultra على كاميرا رئيسية محسنة، ستقدم لأول مرة مستشعرات رئيسية بقدرة 200 ميجا بيكسل، كما يمكن أن يكون أحد التحسينات الملحوظة هي كاميرا سيلفي جديدة ومحسنة بدقة 4K ومجهزة بدقة 12 ميجابكسل.

هواتف Galaxy S23

وستقدم هواتف سامسونج Galaxy S23 بشاشة نوع Dynamic AMOLED، قياس 6.9 بوصة، بدقة عرض 1440 x 3200 بيكسل، ودعم + HDR10 وجودة + QHD بدقة 500 نقطة في البوصة.