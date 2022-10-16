فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل سامسونج ممكن تشتريه

يرغب الكثيرون في اقتناء هاتف ذكي من شركة سامسونج، حيث تتمتع هواتف سامسونج الذكية بشهرة واسعة بين المسخدمين، حيث تعتبر الشركة الأفضل في هواتف أندرويد على مستوى العالم، إلا أن أسعار هواتفها غالبا ما تكون مرتفعة، ولكن هناك بعض الهواتف ذات السعر المناسبين التي يمكن شرائها.

وبحسب موقع CNET فإن هاتف Galaxy A21s واحد من أفضل هواتف سامسونج التي يمكن شرائها بسعر مناسب، مع مواصفات جيدة أبرزها الشاشة و الكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى وجود معالج ذو أداء متوسط، يقدم أداءا جيدا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A21s

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ ودقة 1600×720 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، ونوتش على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة.

ويقدم كاميرات هاتف سامسونج Galaxy A21s كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 13 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A21s بمعالج من نوع Exynos 850 SoC من تصنيع شركة سامسونج، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A21s على بطارية 5000 مللى أمبير، ومعدل شحن بقوة 15 واط ، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C port مع شريحتين SIM، وألوان الأسود و الأزرق والأحمر والأبيض.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A21s

ويتراوح سعر هاتف سامسونج Galaxy A21s في السوق المصري بين 5 آلاف جنيه و 5 آلاف و 800 جنيه مصري.