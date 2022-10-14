ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق بمواصفات جبارة

كشفت تسريبات مواصفات هاتف + Honor 80 Pro الرائد، والقادم من شركة هونر الصينية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات والتقنيات الجبارة تجعله ينافس مع أفضل هواتف الأندرويد من سامسونج وشاومي.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف هونر + Honor 80 Pro سيصدر ضمن مجموعة هونر الرائدة والتي ستضم هاتف Honor 80 ، والذي سيمثل النسخة الأساسية في المجموعة، مع هاتف Honor 80 Pro النسخة الأفضل، إلا أن هاتف + Honor 80 Pro سيكون هو الأفضل في المجموعة.

وسيضم هاتف هونر + Honor 80 Pro الرائد شاشة مرنة ومنحنية مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED قياس 6.73 بوصة، ،مع معدل تحديث متغير من 1 - 120 هرتز في الثانية، وجودة 1.5K ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 .

وسيقدم هاتف هونر + Honor 80 Pro كاميرا رئيسية بمستشعر من نوع IMX766V من شركة سوني اليابانية دقة 200 ميجابيكسل، مثل هواتف موتورولا وشاومي وهواتف سامسونج الرائدةGalaxy S23 والتي ستصدر بداية العام المقبل، مع تصميم مميز لوحدة الكاميرا.

وسيعمل هاتف هونر + Honor 80 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13.

وسيحتوى هاتف هونر + Honor 80 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، ومن المقرر ن يتم الإعلان عن الهاتف خلال الفترة المقبلة، في الصين أولا ثم سيتم إطلاقها في باقي الأسواق العالمية.