عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأسعار مناسبة للجميع.. هونر تقلب الموازين وتطلق هاتفين جديدين ثوريين للألعاب

هاتف هونر Honor Play
هاتف هونر Honor Play 6C و Honor X40 GT

أعلنت هونر Honor الصينية، عن هاتفين جديدين في سوقها المحلي، ويستهدف هاتف Honor X40 GT الجديد عشاق الألعاب من الشباب مع قدرات وإمكانات تنافس الأجهزة الرائدة في السوق حاليا، أما Honor Play 6C، فهو هاتف ألعاب أيضا يندرج تحت الفئة الاقتصادية الصديقة للميزانية.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X40 GT

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شركة هونر هاتفيها الذكيين الجديدين، بأقوى معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعمل هاتف Honor X40 GT، بواسطة معالج Snapdragon 888، بينما يتم تشغيل هاتف Honor Play 6C بمعالج +Snapdragon 480.

 

سعر ومواصفات Honor X40.. وحش الفئة المتوسطة الجديد من هونر

سعر ومواصفات Honor 70.. عملاق الفلوج الجديد من هونر

 

يتميز هاتف هونر Honor X40 GT، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD بقياس 6.81 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز.

ونظرا لأنه هاتف مخصص للألعاب، زودت هونر Honor X40 GT، بنظام تبريد مميز مكون من 8 طبقات من الجرافيت، يمكنه تبريد سطح الهاتف بما يصل إلى 1 درجة مئوية.

وبالرغم من أن Honor X40 GT يعمل بمنصة كوالكوم Snapdragon 888 القديمة نسبيا، إلا أنه يقدم أداء قويا خاصة في الألعاب، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هاتف هونر الجديد Honor X40 GT

ويحتوي الجزء الخلفي بهاتف Honor X40 GT، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ووحدة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر الجديد Honor X40 GT، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 6.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويأتي هاتف Honor X40 GT باللون الأسود والفضي واللون الأسود، بسعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 6 + 256 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين في 18 أكتوبر.

هاتف هونر الجديد Honor X40 GT

سعر ومواصفات هاتف Honor Play 6C

يأتي هاتف هونر Honor Play 6C الجديد، مع شاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة HD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف هونر Honor Play 6C الجديد

ويتم تشغيل هاتف Honor Play 6C، بمعالج كوالكوم Snapdragon 480+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Honor Play 6C، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم التقليدية من هونر Magic UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

يحتوي هاتف هونر Honor Play 6C، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، ويتميز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الطاقة، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

ويتوفر هاتف Honor Play 6C، بـ 3 ألوان هي: الأسود، والفضي، والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 153 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري)، لخيار بسعة 6 + 128 جيجابايت.

هاتف هونر Honor Play 6C
هونر Honor X40 GT هونر Honor X40 GT Honor Play 6C سعر ومواصفات Honor Play 6C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد صاحب تريند «انتش واجري» يبكي على الهواء: ابني مريض نفسي

فيريرا معجب به.. الزمالك يستهدف التعاقد مع "موهبة الأهلي"

لا هتكونى ليا ولا لغيرى.. تفاصيل واقعة تشويه شاب لوجه فتاة بقليوب

مدحت شلبي يعلن تطورات أزمة كهربا مع الزمالك وموقف اللاعب

فرج عامر: سبب وحيد لرفض الأهلي توقيع عقود الرعاية الجديدة

أخبار الرياضة .. أول تعليق من كهربا على أزمته .. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان أسعار التذاكر

حقيقة إتاحة عمرة بتكلفة 4400 جنيه .. اعرف القصة

تراجع اليورو وإرتفاع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

موضوعات متعلقة

بتكلفة خيالية.. كافيار الروسية تكشف عن تحفتها الجديدة من iPhone 14 Pro

أوكازيون خطير.. خصم كبير على هاتف وان بلس الجديد 10R 5G

لمحدودي الدخل.. لافا تطلق هاتف Lava Yuva Pro بـ أندرويد 12

هونر تنافس آبل .. أفضل 5 هواتف للكاميرا لعام 2022

ترشيحاتنا

تفحيط وتخميس.. قائدا سيارتي مدينة نصر: خطوبة وكنا بنفرح| فيديو

شهيد و6 إصابات حتى الآن.. الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على أهالي جنين.. فيديو

معيط: حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

الخير والرحمة والغفران.. سنن يوم الجمعة وكيفية إدراك الصلاة

أقل من 1%.. عز العرب: مصر تستعد لإعلان خلوها من فيروس سي

الحبس 3 سنوات يواجه عصابة الشذوذ في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 قوانين جديدة.. ماذا ينتظر أصحاب السيارات في مصر ؟

ببنطلون لافت.. زينة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نجيب محفوظ.. صديق وفي لم يتأخر عن الحرافيش يوم فوزه بنوبل| نوادر

شاملة الإقامة 5 ليال في مكة.. السعودية تحسم جدل العمرة بـ 4400 جنيه

فيديو

تغريدة إنستجرام تكشف السر.. لماذا قرر يوري مرقدي اعتزال الغناء| فيديوجراف

"مجرد دعاية انتخابية".. الخارجية السعودية تقلل من أهمية الاتهامات الأمريكية "فيديوجراف"

بـ 50 جنيهًا.. تفاصيل مقترح باشتراك سنوي لمشاهدة الدوري المصري- فيديو

قائد القوات الجوية: قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية الخطوط الحمراء التي رسمتها مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ