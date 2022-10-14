بأسعار مناسبة للجميع.. هونر تقلب الموازين وتطلق هاتفين جديدين ثوريين للألعاب

أعلنت هونر Honor الصينية، عن هاتفين جديدين في سوقها المحلي، ويستهدف هاتف Honor X40 GT الجديد عشاق الألعاب من الشباب مع قدرات وإمكانات تنافس الأجهزة الرائدة في السوق حاليا، أما Honor Play 6C، فهو هاتف ألعاب أيضا يندرج تحت الفئة الاقتصادية الصديقة للميزانية.

سعر ومواصفات هاتف هونر Honor X40 GT

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شركة هونر هاتفيها الذكيين الجديدين، بأقوى معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، حيث يعمل هاتف Honor X40 GT، بواسطة معالج Snapdragon 888، بينما يتم تشغيل هاتف Honor Play 6C بمعالج +Snapdragon 480.

يتميز هاتف هونر Honor X40 GT، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD بقياس 6.81 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 480 هرتز.

ونظرا لأنه هاتف مخصص للألعاب، زودت هونر Honor X40 GT، بنظام تبريد مميز مكون من 8 طبقات من الجرافيت، يمكنه تبريد سطح الهاتف بما يصل إلى 1 درجة مئوية.

وبالرغم من أن Honor X40 GT يعمل بمنصة كوالكوم Snapdragon 888 القديمة نسبيا، إلا أنه يقدم أداء قويا خاصة في الألعاب، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

هاتف هونر الجديد Honor X40 GT

ويحتوي الجزء الخلفي بهاتف Honor X40 GT، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، ووحدة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر الجديد Honor X40 GT، بطارية بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 6.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويأتي هاتف Honor X40 GT باللون الأسود والفضي واللون الأسود، بسعر يبدأ من 290 دولار (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 6 + 256 جيجابايت، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة في الصين في 18 أكتوبر.

هاتف هونر الجديد Honor X40 GT

سعر ومواصفات هاتف Honor Play 6C

يأتي هاتف هونر Honor Play 6C الجديد، مع شاشة من نوع TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة HD+ تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل.

هاتف هونر Honor Play 6C الجديد

ويتم تشغيل هاتف Honor Play 6C، بمعالج كوالكوم Snapdragon 480+، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف Honor Play 6C، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم التقليدية من هونر Magic UI 5.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12.

يحتوي هاتف هونر Honor Play 6C، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 وات، ويتميز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع جانبي مدمج في زر الطاقة، بالإضافة إلى منفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 مليميتر.

ويتوفر هاتف Honor Play 6C، بـ 3 ألوان هي: الأسود، والفضي، والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 153 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري)، لخيار بسعة 6 + 128 جيجابايت.