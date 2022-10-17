بسعر لن تتخيله.. أرخص تابلت من سامسونج في السوق المصري

يبحث الكثيرون عن جهاز تابلت يوفر لهم الاحتياجات التي يريدونها مع سعر رخيص يناسب إمكاناتهم، وفي حين تطغى أجهزة الفئة المتوسطة والرائدة على معظم المعروض في الأسواق، إلا أن هناك عدد من الشركات التي توفر أجهزة تابلت بسعر رخيص.

وبحسب موقع Digital Trends فإن أحد أجهزة التابلت الرخيصة والتي تقدم إمكانات متميزة مقارنة بسعرها هو تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite ، والذي أطلقته الشركة العام الماضي ضمن فئتها الأرخص A ، والتي تستهدف محدودي الدخل وفئة الشباب، وفيما يلي نعرض سعره ومواصفاته:

مواصفات تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite

وجاء تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite بشاشة من نوع TFT LCD قياس 8.7 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل، مع كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميجا بيكسل، تدعم دقة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى صوت ستريو عبر Dolby Atmos.

ويعمل تابلت Galaxy Tab A7 Lite بمعالج من نوعMediatek MT8768T Helio P22T من شركة ميديا تيك مع رسوميات PowerVR GE8320، مع ذاكرة الوصول العشوائي 2 و 3 جيجابايت وتخزين داخلى 32 و 64 جيجابايت ، بالإضافة إلى بطاقة توسعة microSD.

ويمتلك تابلت Galaxy Tab A7 Lite للأطفال بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع منفذ من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS ولوني الرمادي والفضي.

سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab A7 Lite

ويبدأ سعر تابلت Galaxy Tab A7 Lite في السوق المصري من حوالي 4 آلاف جنيه مصري.