أفضل وأرخص جهاز تابلت يمكنك شراؤه من Redmi.. لمحدودي الدخل

أطلقت العلامة التجارية ريدمي Redmi التابعة لشركة شاومي Xaiomi الرائدة أحدث جهاز تابلت خاص بها Redmi Pad في الهند حيث أنها ثاني أكبر سوق في العالم للهواتف الذكية، ويستهدف الجهاز محدودي الدخل حيث يأتي بمواصفات مناسبة وسعر رخيص لجعله أحد أفضل المعروض حاليا، وسينتشر التابلت عالميا قريبا.

مواصفات تابلت Redmi Pad

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يحتوي جهاز Redmi Pad على شاشة نوع IPS LCD قياس 10.6 بوصة قادرة على إنتاج أكثر من مليار لون، و توفر هذه الشاشة دقة عرض 2K تبلغ 2000 × 1200 بكسل ومعدل تحديث تكيفي يبلغ 90 هرتز. بالإضافة إلى ذلك ، يبلغ سطوع هذا الجهاز 400 شمعة في المتر المربع كحد أقصى. تحتوي الشاشة أيضًا على شهادة Widevine L1 ، مما يضمن أن العملاء يمكنهم الوصول إلى دقة أعلى على خدمات معروفة مثل نتفليكس.

يعمل جهاز Redmi Pad بمعالج قوي بدقة تصنيع 6 نانومتر من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G99 SoC، وتم تصميم هذا المعالج نحو تقديم تجربة ألعاب قوية.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الجهاز على ما يصل إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR4X وما يصل إلى 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية ، والتي يمكن توسيعها إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي جهاز Redmi Pad على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويضم الجهاز إعداد مكبرات صوت رباعية للصوت ، والذي يدعم أيضًا تقنية Dolby Atmos، و وفقًا للوثائق الرسمية ، يمكن استخدامه أيضًا مع مجموعة واسعة من الأقلام الغير مرتبطة بالجهاز.

يحزم جهاز Redmi Pad بطارية كبيرة تبلغ 8000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، و تشمل الميزات الأخرى دعم Bluetooth 5.3 و WiFi 5 مزدوج النطاق ونظام التشغيل Android 12.

سعر تابلت Redmi Pad

يأتي جهاز Redmi Pad في ثلاثة إصدارات - 3 + 64 جيجابايت ، أو 4 + 128 جيجابايت ، أو 6 + 128 جيجابايت. ويبدأ سعره من 13 ألف روبية هندية (أي حوالي 3000 جنيه مصري تقريبا) ، ويمكن شراؤه من موقع البيع أونلاين Flipkart أو متجر شاومي الرسمي.