بسعر 43 ألف جنيه بس.. سامسونج تعلن عن تشكيلة Samsung W23 فائقة الجودة

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن تشكيلة جديدة من هواتفها القابلة للطي بجودة فائقة تحت اسم Samsung W23، والتي تضم هاتفين جديدين من بينهم إصدار W23 المطوى كالكتاب وهو أحدث إصدار قابل للطي مخصص للسوق الصيني، أما طراز W23 Flip فهو جهاز تطلقه الشركة لأول مرة بهذا التصميم في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Samsung W23 بنفس تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 4، والذي تم إطلاقه رسميا في شهر أغسطس الماضي، ويقدم المواصفات ذاتها باستثناء أنه الهاتف الجديد يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، مقارنة بـ12 جيجابايت بالإصدار العالمي.

سامسونج تطلق تشكيلة Samsung W23 للسوق الصينية





وزودت سامسونج هاتف Samsung W23، بجميع المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy Z Fold 4، ولكن النسخة الصينية تتميز باللونين الأسود والذهبي كعادة الشركة، مع لوحة خلفية مصنوعة من السيراميك الأسود.

سامسونج تطلق تشكيلة Samsung W23 للسوق الصينية



وذلك بالإضافة إلى مفصلة مصنوعة من الألومنيوم لها نقش زخرفي مميز، حتى القلم الإلكتروني S Pen الذي يُباع بشكل منفصل عن الهاتف، تم إعطاؤه طبقة طلاء جديدة باللونين الأسود والذهبي لتتناسب مع الهاتف.

كما يأتي هاتف Samsung W23، محملا أيضا بموضوعات مخصصة، حيث يستمد الهاتف الرئيسي الإلهام من البورسلين من عهد أسرة سونج، ويتوفر الهاتف القابل للطي للحجز المسبق عبر متجر الشركة في الصين، مقابل سعر يعادل 2200 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 43 ألف و100 جنيه مصري) للإصدار بسعة 16 + 512 جيجابايت.

سامسونج تطلق تشكيلة Samsung W23 للسوق الصينية



وبالنسبة لطراز Samsung W23 Flip، الذي تطلقه سامسونج لأول مرة في الصين، يأتي بتصميم صدفي قابل للطي بشكل أفقي على غرار هاتف Galaxy Z Flip 4، ولكن الهاتف الجديد يتميز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت مقارنة بـ 8 جيجابايت بهاتف Z Flip 4، ويأتي الهاتف الجديد بسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

سامسونج تطلق تشكيلة Samsung W23 للسوق الصينية

ويقدم الإصدار الصيني Samsung W23 Flip، المواصفات نفسها لهاتف سامسونج Z Flip 4، ولكن الطراز الجديد يمتاز بلوحة زجاجية خلفية أرخص بدلا من السيراميك، ويتوفر هذا الإصدار مقابل سعر حوالي 1380 دولار (أي ما يقرب من 27 ألف جنيه مصري)، لنسخة بسعة 12 + 512 جيجابايت.