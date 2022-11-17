مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي ومعدلات التضخم، يتردد الجميع حول شراء سلع غير رئيسية وخاصة الهواتف الذكية خوفا من ارتفاع أسعارها، ولكن لحسن الحظ توجد العديد من الهواتف بميزانيات محدودة .

ولعل شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة من أفضل الشركات التي تراعي جميع الفئات بداية من هواتف لمحدودي الدخل إلى هواتف الفلاجشيب غالية الثمن، فإذا كنت لا تملك الكثير من المال فقد استعرضنا لك هاتفين من أفضل الهواتف الذكية التي لا يتعدى سعرها ال 150 دولار أمريكي.

1- هاتف شاومي Redmi A1

إذا كانت ميزانيتك 100 دولار أو أقل ، فإن هاتف شاومي Redmi A1 هو الأفضل.

و يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج شركة ميدياتيك نوع Helio A22 ؛ مقترنا ب 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 32 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية قابلة للتوسعة.

من 2000 لـ 3000 جنيه..أفضل هواتف شاومي لا تتردد في شرائها

ويتميز هاتف شاومي Redmi A1 بشاشة عالية الدقة قياس 6.52 بوصة بدقة HD+ مع فتحة في الجزء العلوي لكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.

بينما تتكون الكاميرات الخلفية من كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل ؛ مقترنة بمستشعر عمق دقة 0.3 ميجابكسل.

يحتوي شاومي Redmi A1 على بطارية سعة 5000 مللي أمبير كبيرة مع دعم لشحن 10 وات ويوجد مقبس صوت 3.5 مليمتر.

يبلغ سعر هاتف شاومي Redmi A1 حوالي 90 دولار أمريكي ( ما يعادل 2200 جنيه مصري) .

2- هاتف شاومي Redmi 10 2022 NFC

يتميز هاتف شاومي Redmi 10 ، إمكانيات مميزة بالنسبة لتكلفته المنخفضة، حيث حصل على العديد من المواصفات الرائدة جعلته واحدا من أفضل الهواتف الذكية الموجهة للشباب خلال العام الحالي 2022.

ويتميز هاتف شاومي Redmi 10 ، بشاشة كبيرة الحجم نوع IPS LCD وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2048 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

من 2000 لـ 3000 جنيه..أفضل هواتف شاومي لا تتردد في شرائها

ويتمتع هاتف شاومي Redmi 10 ، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو ، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف شاومي Redmi 10 ، على بطارية كبيرة بقوة 5020 مللي أمبير في الساعة، تعمل مع شحن بقوة 18 وات.

ويعمل هاتف Redmi 10 5G، بواسطة معالج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G88، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويبلغ سعر الهاتف عالميا 150 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3675 جنيه مصري) لكنه قد يختلف سعره في السوق المصري.