تعد عملية تنظيف الهاتف ضرورة لا غنى عنها، فلم تعد الهواتف تفارق أيدينا، يحضر هاتفك تفاصيل يومك كلها من لحظة إغلاقك لمنبه الاستيقاظ حتى آخر لحظة قبل النوم، فالهاتف ليس مجرد طريقة التواصل مع الذين نحبهم فقط بل هو نافذتنا لاكتشاف العالم وتصفح الأخبار، وراديو لسماع ما نحبه، وكاميرا نلتقط بها جميع ذكرياتنا الرائعة.

طرق تنظيف الهاتف

هناك العديد من الطرق المنتشرة لتعقيم الهاتف لكن ليس كلها صحيحة، نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيف هاتفك بأمان دون إلحاق أي ضرر به، وفقا لموقع ويكي هاو.

قبل تنفيذ أي طريقة تنظيف للهاتف عليك أولاُ قم بإغلاق هاتفك وفصله عن الشاحن والسماعات و لا تنس غسل يديك جيداً بالماء والصابون.

1- طريقة تنظيف الهاتف باستخدام الكحول

في زمن الكورونا أصبح الكحول من أكثر المواد المتوفرة في بيوتنا، لحسن الحظ تنظيف الهاتف بالكحول من أكثر الطرق فعالية، كل ما ستحتاجه هو:

• كحول بتركيز 70٪ بحد أقصى.

• قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

الطريقة

• بلل قطعة القماش بالكحول.

• قم بعصرها جيداً.

• ابدأ بمسح شاشة الهاتف والحواف والجانب الخلفي للهاتف.

تجنب احتراق هاتفك..الطريقة الصحيحة لتنظيف موبايلك

• استخدام عيدان القطن لتنظيف الفتحات والثقوب.

• قم بتجفيف الهاتف باستخدام القماش جيداً.

2- استخدام مناديل التعقيم المبللة

استخدام مناديل الكحول 70٪ تعتبر من أفضل خيارات التنظيف التي نصحت بها شركات الهواتف الكبرى مثل آبل و جوجل ، لكن تكمن المشكلة في صعوبة الحصول عليها لعدم توافرها في السوبر ماركت و المحلات.

أهمية تنظيف الهاتف

أثبتت أحد الدراسات أن الهاتف يحمل نحو 17 ألف نوع من البكتيريا والفيروسات فيما ذلك فيروس كورونا، مما ينقل الكثير من المشاكل الجلدية والأمراض المختلفة التي قد تصل أحياناً لجعلك عرضة للتسمم.

لذلك تنظيف الهاتف ليس رفاهية بل إجراء عليك الحفاظ على تنفيذه باستمرار، لكن من المهم اتباع الطرق السليمة والمجدية كما ذكرنا، التي تعطي نظافة فعالة و لا تتسبب في إفساد الهاتف في نفس الوقت.