عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تجنب احتراق هاتفك.. الطريقة الصحيحة لتنظيف موبايلك

تجنب احتراق هاتفك..الطريقة
تجنب احتراق هاتفك..الطريقة الصحيحة لتنظيف موبايلك

تعد عملية تنظيف الهاتف ضرورة لا غنى عنها، فلم تعد الهواتف تفارق أيدينا، يحضر  هاتفك تفاصيل يومك كلها من لحظة إغلاقك لمنبه الاستيقاظ حتى آخر لحظة قبل النوم، فالهاتف ليس مجرد طريقة التواصل مع الذين نحبهم فقط بل هو نافذتنا لاكتشاف العالم وتصفح الأخبار، وراديو لسماع ما نحبه، وكاميرا نلتقط بها جميع ذكرياتنا الرائعة. 

 

طرق تنظيف الهاتف

 

هناك العديد من الطرق المنتشرة  لتعقيم الهاتف لكن ليس كلها صحيحة، نقدم لك الطريقة الصحيحة لتنظيف هاتفك بأمان دون إلحاق أي ضرر به، وفقا لموقع ويكي هاو.

 

قبل تنفيذ أي طريقة تنظيف للهاتف عليك أولاُ قم بإغلاق هاتفك وفصله عن الشاحن والسماعات و لا تنس غسل يديك جيداً بالماء والصابون.

 

1- طريقة تنظيف الهاتف باستخدام الكحول

 

في زمن الكورونا أصبح الكحول من أكثر المواد المتوفرة في بيوتنا، لحسن الحظ تنظيف الهاتف بالكحول من أكثر الطرق فعالية، كل ما ستحتاجه هو:

 

•  كحول بتركيز 70٪  بحد أقصى.

•  قطعة قماش من الألياف الدقيقة.

مواصفات وسعر خيالي.. تسريبات مدهشة عن هاتف iPhone 15.. شاهد

أقل من 3000 جنيه.. أفضل هاتف أندرويد في عام 2022

الطريقة 

 

• بلل قطعة القماش بالكحول.

• قم بعصرها جيداً.

• ابدأ بمسح شاشة الهاتف والحواف والجانب الخلفي للهاتف.

تجنب احتراق هاتفك..الطريقة الصحيحة لتنظيف موبايلك

• استخدام عيدان القطن لتنظيف الفتحات والثقوب.

• قم بتجفيف الهاتف باستخدام القماش جيداً.

 

2- استخدام مناديل التعقيم المبللة

 

استخدام مناديل الكحول  70٪  تعتبر من أفضل خيارات التنظيف التي نصحت بها شركات الهواتف الكبرى مثل آبل و جوجل ، لكن تكمن المشكلة في صعوبة الحصول عليها لعدم توافرها في السوبر ماركت و المحلات.

 

أهمية تنظيف الهاتف

 

أثبتت أحد الدراسات أن الهاتف يحمل نحو 17 ألف نوع من البكتيريا والفيروسات فيما ذلك فيروس كورونا، مما ينقل الكثير من المشاكل الجلدية والأمراض المختلفة التي قد تصل أحياناً لجعلك عرضة للتسمم.

 

لذلك تنظيف الهاتف ليس رفاهية بل إجراء عليك الحفاظ على تنفيذه باستمرار، لكن من المهم اتباع الطرق السليمة والمجدية كما ذكرنا، التي تعطي نظافة فعالة و لا تتسبب في إفساد الهاتف في نفس الوقت.

الهاتف طريقة تنظيف الهاتف تنظيف الهاتف الكحول مناديل التعقيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم .. تفاصيل قانون تيسيرات المصريين بالخارج

يستهدف الأطفال وتحذيرات للآباء.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق الوقاية

الأرصاد: المحافظات صاحبة قرار تعطيل الدراسة بسبب الأمطار في هذه الحالة.. خاص

موضوعات متعلقة

مواصفات وسعر خيالي.. تسريبات مدهشة عن هاتف iPhone 15.. شاهد

أفضل من Oppo ..iPhone تكشف عن موبايل بكاميرا 108 ميجابكسل وبسعر رخيص

احذر خطر جدا.. Apple تتجسس على مستخدمي هواتف iPhone

مفيش إزعاج تاني.. تحديث جديد لوقف إشعارات واتساب

عرض لن يتكرر..خصم 40% على أفضل تابلت من سامسونج

آبل تفجر مفاجأة لعشاق هواتف iPhone

عرض الخميس.. خصم 3000 جنيه على Apple Watch 7

أسعار ببلاش.. أوبو تبدأ بيع هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A58 5G

ترشيحاتنا

وزير الري: مشكلة غزو مياه البحر تهدد الملايين ممن يعتمدون على الزراعة

رابطة الأندية تصدم الأهلي.. معاقبة 986 مشجعا في مباراة الداخلية بالدوري

انقطع الزوج عن زوجته ماديا ومعنويا وجسديا .. فهل أصبحت مطلقة؟ الإفتاء تجيب

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

إسرائيل تحذر مجددًا من السفر غير الضروري لـ تركيا

المحامين : تطبيق الدفع الرقمي في التصديق على العقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين غريبة.. هند عاكف تثير الجدل بإطلالتها في المهرجانات.. شاهد

أمينة خليل بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صغيرة 20 سنة.. نرمين الفقي تتألق في إطلالة أنيقة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يتفقد شباك حجز تذاكر القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ